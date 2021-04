Ylenia Carrisi “dopo lei il disastro” | Spunta la nuova foto della figlia di Albano e Romina

Ylenia Carrisi Yari – Solonotizie24

Ylenia Carrisi ha sempre avuto un posto speciale nel cuore della sua famiglia, tanto che le sue ricerche non si sono mai realmente fermate. Romina Power, non a caso, ha sempre cercato la figlia che, secondo lei, si trova nascosta in qualche parte nel mondo… ma a pubblicare una nuova foto della donna scomparsa è stato proprio Yari Carrisi.

Per Albano e Romina, ancora oggi, il dramma legato alla figlia Ylenia continua a essere un tasto dolente nella loro vita, una ferita mai rimarginata e un dolore che entrambi gli artisti hanno cercato di affrontare in modo differente l’uno dall’altra.

Romina Power, infatti, in tutti questi anni non si è mai arresa e ogni giorno cerca di mantenere alto il ricordo della figlia nella propria quotidianità senza arrestare le ricerche della donna in tutto il modo. A catturare l’attenzione del web, oggi, troviamo una foto condivisa proprio secondogenito della coppia.

Ylenia Carrisi Yari – Solonotizie24

La dichiarazione shock su Ylenia

Nel corso delle ultime ore Yari Carrisi ha pubblicato nella sua pagina Instagram un video nel quale viene messo in evidenza un bellissimo ritratto che risalta la bellezza della sorella Ylenia, un disegno che una fan ha realizzato per la famiglia Carrisi. Il video in questione è accompagnato, non a caso, dalla canzone Quando, quando, quando dedicata così alla sorella.

Dopo la pubblicazione del video in questione uno dei fan di Yari Carrisi ha condiviso con l’uomo il suo personale ricordi di Ylenia, seguito dal messaggio del secondogenito di Romina: “Dopo di lei il disastro. Che bel ricordo che hai. Grazie”.

Ylenia Carrisi Yari – Solonotizie24

“Non vuole entrare in un mondo dove…”

Ricordiamo, inoltre, che Yari ha sempre sostenuto la tesi secondo cui la sorella sia ancora viva, e non deceduta nelle acque del fiume Mississippi come sempre sostenuto dagli investigatori che hanno seguito il caso a New Orleans.

Ylenia Carrisi Yari – Solonotizie24

Non a caso, durante la lunga intervista rilasciata a Rivelo, condotto da Rossella Brescia, ha dichiarato: “Tanti anni della mia vita ho passato collezionando articoli e informazioni e andando in giro alla ricerca di Ylenia però a questo punto lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che lei è ancora in giro”. Inoltre: “Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo dopo la sua sparizione forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei. Questa è una delle idee che mi sono fatto”.