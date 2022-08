Ylenia Carrisi è viva, la rivelazione choc di Maurizio Costanzo che da ragione a Romina Power. Cos’ha dichiarato

Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore televisivo, nella sua longeva carriera ha conosciuto tantissimi volti noti sia delle televisione che non. Tanti, infatti, sono stati gli ospiti delle sue trasmissioni, in particolare al Costanzo Show e a L’intervista. Tra questi, molto spesso, c’è stata anche Romina Power, ex moglie di Al Bano, che ha raccontato tutta la sua vita, anche la vicenda che tutt’ora la addolora. E, proprio di recente, il giornalista si è esposto nuovamente confessando il suo pensiero e prendendo le difese della cantante. Ecco di cosa si tratta.

Come è ben noto, Romina Power e Al Bano sono una coppia non solo artistica ma anche nella vita privata. Nonostante i due si siano separati nel lontano 1995, la loro storia d’amore è durata per più di vent’anni dando vita a quattro splendidi figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Ma, una terribile vicenda ha segnato per sempre la vita di tutti loro: la primogenita Ylenia nel 1994 scomparve in America, durante un viaggio in solitaria a New Orleans. Da quel giorno a nulla sono servite le ricerche continue. La ragazza, che ora avrebbe 52 anni, per anni è stata oggetto anche di notizie fake.

In molti, infatti, dichiaravano di averla vista in qualche zona del mondo gettando nello sconforto i genitori quando poi scoprivano che era tutto falso. Mentre Al Bano nel 2013 presentò istanza di dichiarazione di morte presunta della figlia al tribunale di Brindisi, dichiarata poi con sentenza nel 2014, Romina non si è mai arresa alla scomparsa della figlia e crede che un giorno tornerà tra le braccia della sua mamma. Proprio in merito a ciò, Maurizio Costanzo ha lasciato delle dichiarazioni dalle quali si evince tutta la comprensione che hai nei confronti della donna.

Maurizio Costanzo ha affermato che, anche per lui, la perdita di un figlio e, in questo caso, la sua scomparsa è un evento terribile, tragico, uno dei più brutti. Ha aggiunto che la cosa più lacerante è il non sapere che fine possa aver fatto, avendo sempre un punto interrogativo nel corso di tutti questi anni. Il conduttore ha espresso, a cuore aperto, tutto il suo dolore e ha deciso di starle vicino, anche perché Romina non si è mai arresa e spera sempre di riuscire a trovare la figlia, così come si evince da alcuni post sul suo profilo instagram.

Tutt’oggi, nonostante siano passati 28 anni da quel tragico giorni, tante sono state le supposizioni: suicidio, omicidio, allontanamento volontario. Nessuna, però, corrisponde a verità poiché ci troviamo dinanzi a un vero e proprio mistero in quanto nessuna risposta certa è stata mai data. Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Ylenia Carrisi è viva, la rivelazione choc di Maurizio Costanzo che da ragione a Romina Power. Cos’ha dichiarato scritto su Più Donna da Imma Bartolo.