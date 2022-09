“Ylenia Carrisi ha perso la memoria, non si ricorda neanche dell’America. Ecco dove si trova” . Arriva la confessione bomba

Le segnalazioni su Ylenia Carrisi non sono mai terminate e adesso c’è una fonte che dice che la donna si trova in Svizzera e ha perso la memoria. Lei era la primogenita nata dall’amore tra Albano e Romina Power. Il loro matrimonio ha dato vita a quattro figli: dopo Ylenia sono nati Yari Cristel e Romina Jr. Oggi sono diventati adulti e hanno un rapporto complicato con i genitori. Il primo sembra essersi distaccato dal padre per motivi economici, ama viaggiare il mondo e si è fatto conoscere dai telespettatori italiani grazie alla sua partecipazione al programma Pechino Express.

La seconda ha sposato un uomo molto ricco e non vive più in Italia. E’ stata l’unica a rendere Albano Carrisi e Romina Power nonni. La terza, omonima della famosa cantante, ha deciso di seguire il percorso dei genitori ed è diventata un volto televisivo. Negli ultimi anni l’abbiamo vista come ospite fissa a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ma la giovane punta ad altro. Ultimamente ha fatto un provino per Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, ma è stata rifiutata. Ma se i tra rampolli destano interesse, è la storia di Ylenia quella che da sempre affascina e sconvolge il pubblico italiano.

Albano Carrisi e Romina Power hanno subito una vera e propria tragedia. La figlia è scomparsa nel nulla, mentre era in America. Un episodio avvolto dal mistero che non ha mai trovato una spiegazione. Mentre il cantante ha compiuto un atto di dichiarazione di morte presunta, sua moglie non ha mai accettato l’idea del decesso di sua figlia. Anzi, è tornata nella sua terra di origine e ha continuato a cercarla. In molti dicono che sia stato proprio questo il motivo della separazione tra i due. In realtà, le loro culture e i modi di vedere la vita troppo diversi li hanno portati ad allontanarsi.

Romina Power non si è mai adattata alle restrizioni di una vita in sud Italia, soprattutto alla gelosia di suo marito Albano. Con un passato movimentato alle spalle, ha deciso di riprendere in mano la sua vita e di ritrovare la libertà perduta. E’ stata sua la scelta di divorziare. Anche se, ancora oggi, è convinta che il suo unico grande amore sia proprio il suo ex marito. E il suo ritorno in Italia ha messo evidentemente in crisi la nuova relazione di lui, quella con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli: Albano Jr e Jasmine. Tornando a Ylenia, oggi sorgono nuove segnalazioni su di lei.

Nel corso degli anni sono stati in moltissimi a farsi avanti affermando di aver visto la figlia della celebre coppia. Più volte Albano Carrisi ha affermato con tristezza che alcuni hanno anche cercato di speculare sulla sua tragedia familiare. Per questo, ogni segnalazione è da prendere con le pinze. Ma Romina Power è sempre stata convinta che sua figlia sia ancora viva e non può esimersi dal controllare.

Adesso una fonte anonima ha affermato che Ylenia, che ormai ha 52 anni si trova in Svizzera, ha perso completamente la memoria, è ricoverata in una clinica e non ricorda di essere stata in America.

