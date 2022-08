Ylenia Carrisi: non tutto è perduto. E’ stata avvistata in una clinica svizzera da un vicino di Al Bano

Sono passati ormai 25 anni da quando Ylenia Carrisi è scomparsa, lasciando Albano e Romina nella disperazione totale. Il cuore di due genitori però, nonostante gli anni, non riuscirà mai a rassegnarsi. La speranza non è mai morta e a dichiararlo spesso è stata la stessa Romina Power in molte interviste. Dagli ultimi aggiornamenti, pare che la donna sia stata avvistata in Svizzera, più precisamente in una clinica. Vediamo insieme i dettagli.

Non tutto sembra essere perduto rispetto alla vicenda di Ylenia Carrisi. La donna è scomparsa ben 25 anni fa mentre si trovava in New Orleans. Le cause sono ancora del tutto ignote. Era il 1994 e da quel momento non c’è stato nemmeno un indizio concreto che riconducesse a lei. Certo, moltissimi sono stati i rumors circa avvistamenti. Le segnalazioni non sono mai mancate ma spesso si sono rivelate un flop e non hanno fatto altro che alimentare speranze inutili. Proprio negli ultimi giorni è arrivato l’ennesimo indizio circa un suo avvistamento, in forma anonima.

Ylenia Carrisi adesso avrebbe 52 anni. A quanto pare, stando alle segnalazioni, si troverebbe in una clinica svizzera. Più precisamente, pare che sia una paziente ricoverata lì già da molto tempo. Ma nessuno riesce a spiegarsi i motivi per cui la figlia di Albano e Romina si trovi lì, a tanti anni dalla sua scomparsa in America. La segnalazione sembra ancora una volta priva di fondamenta anche se la fonte anonima ne ha assicurato la veridicità. Forse, quel che é accaduto coincide con una delle prime ipotesi di Romina. Secondo la cantante infatti sua figlia non è morta.