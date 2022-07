Ylenia Carrisi, nuova svolta dalla Spagna: “si è sposata ed ha due figli”. Romina: “Mamma ti aspetta” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Nelle ultime settimane Ylenia Carrisi, la primogenita scomparsa di Albano e Romina Power, continua ad essere al centro del gossip. Ciò logora molto la famiglia in quanto, purtroppo, la maggior parte delle notizie si rivelano sempre fake. Dopo la notizia della stampa tedesca, secondo la quale la donna si trovava a Berlino, poche ore fa è spuntata un’altra indiscrezione dalla Spagna secondo cui si è sposata e ha avuto due figli. Approfondiamo meglio.

Ylenia Carrisi è scomparsa nel 1994 in America, durante un viaggio in solitaria a New Orleans. Viaggio cui Albano è stato sempre in disaccordo tanto che, proprio in seguito ad un’accesa discussione telefonica tra lui e la figlia, i familiari non hanno più avuto sue notizie. Stando ad alcune ricostruzioni, il guardiano notturno dell’Audubon Aquarium of the Americas avrebbe dichiarato di aver visto una ragazza bionda gettarsi nelle acque del Mississipi. Tale ragazza aveva un’aria depressa e affermava di appartenere alle acque.

Sempre secondo alcune ricostruzioni e testimonianze, la presunta Ylenia Carrisi era in compagnia del trombettista Alexander Masela che, infatti, poi è stato il primo sospettato ma in seguito rilasciato per mancanza di prove. Romina Power ha sempre pensato che l’uomo l’abbia drogata e l’abbia fatta entrare nel giro delle tratte delle bianche. Infatti, in una recente intervista, la Power ha affermato che New Orleans è “Una città tremenda dove ogni anno spariscono tantissime persone. Ovviamente non se ne parla molto perché tutti hanno paura, anche se non si sa di cosa.”

La mamma di Ylenia Carrisi continua a credere che la figlia sia viva, contrariamente ad Albano che nel 2013 presentò istanza di dichiarazione di morte presunta della figlia al tribunale di Brindisi, dichiarata poi con sentenza nel 2014. Infatti, pochi giorni fa, Romina ha pubblicato un ennesimo post su instagram dove scrive di aspettare sempre la figlia con tanto amore, quasi come se non si volesse mai arrendere. Inoltre pochi giorni fa è accaduto l’ennesimo caso mediatico riguardo un presunto avvistamento di Ylenia.

Secondo la trasmissione Salvame, andata in onda in Spagna su Canale 5, Ylenia sarebbe sposata con due figli e vivrebbe a Santo Domingo. Addirittura, nel corso della puntata, il conduttore avrebbe mostrato delle foto in cui una fonte di nome Riccardo Zucchi che avrebbe dichiarato di aver visto Ylenia in almeno 20 occasioni e che il marito avrebbe 45 anni e sarebbe un certo ‘Gringo’, soprannome di Alexander Suero Alvares che non gira mai senza scorta.

Qual è la verità?

Purtroppo queste si sono rivelate solo delle fake news per fare audiance. Si è trattato di una messa in scena da parte di Lydia Lozano, giornalista che dal 2005 non fa altro che parlare del caso di Ylenia Carrisi, e di Zucchi che in realtà è un uomo che ha frequentato la famiglia Carrisi. Gli opinionisti del programma spagnolo avrebbero, dunque, scoperto la giornalista accusandola di voler solo far parlare di se tanto che la donna sarebbe andata via piangendo. Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Ylenia Carrisi, nuova svolta dalla Spagna: “si è sposata ed ha due figli”. Romina: “Mamma ti aspetta” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.