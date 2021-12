ylenia-carrisi,-romina-power-“vorrei-per-un-solo-giorno-…”

Romina Power ovvero la nota cantante americana nonché ex moglie di Albano Carrisi in questi ultimi giorni pare che sia concessa una intervista piuttosto toccante nel corso della quale inevitabilmente ha parlato di Ylenia Carrisi. Quest’ultima è la primogenita di Al Bano e Romina Power ed è scomparsa purtroppo ormai tanti anni fa, facendo perdere completamente le sue tracce. In realtà di Ylenia Carrisi non se ne è più saputo nulla ed in questi anni tante sono state le piste seguite che però non hanno portato mai a nulla di fatto. Come abbiamo già avuto modo di vedere, in questi giorni a parlare di lei è stata proprio la sua mamma Romina Power nel corso di una intervista dove ha parlato anche della sua carriera, dei suoi successi e soprattutto dei suoi dolori.

Romina Power, l’ex moglie di Albano Carrisi rilascia una toccante ed emozionante intervista

Ebbene, l’ex moglie di Albano Carrisi pare abbia parlato in questi giorni nel corso su una emozionante intervista, della sua primogenita Ylenia. Il giornalista avrebbe chiesto a Romina quale sarebbe il giorno che pur potendo, vorrebbe rivivere. “Lo sai che mi viene in mente, quando mi chiedi questo, la scena del film di Spielberg A.I. in cui alla fine viene concesso a una madre di vivere un solo giorno con il suo bambino? Ogni volta che lo vedo, non riesco a trattenere le lacrime. Se potessi scegliere rivivrei un giorno con Ylenia. Un giorno qualsiasi, con lei”.

La cantante ricorda la figlia Ylenia Carrisi

Con queste parole, quindi, Romina sembra aver voluto parlare e ricordare la primogenita, facendo ben intendere di non aver mai perso la speranza e di continuare a cercarla giorno dopo giorno. A quel punto, il giornalista le avrebbe chiesto quale sia il suo pensiero riguardo tutta questa vicenda.

Romina non si arrende e non spegne la speranza

“In quella città tremenda, New Orleans, ogni anno spariscono tantissime persone. Ovviamente non se ne parla molto, perché tutti hanno paura, non si capisce di cosa. Secondo me lei, come tante altre ragazze, sarà capitata in una di quelle situazioni dalle quali è difficile uscire, è difficile scappare. Non è capitato solo a Ylenia, succede a tante ragazze, purtroppo”. Questo quanto aggiunto ancora da Romina Power che ha confermato di non essersi mai rassegnata all’idea che di non poter mai più riabbracciare la figlia.