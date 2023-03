Analisti Visar Ymeri ka thënë se nëse kryeministri Kurti nuk ka pasur aftësi ose mundësi ta lexojë situatën gjeopolitike vitin e kaluar se çfarë po ndodh, nëse ai nuk ka ditur të lexojë as procesin e dialogut, është tmerruese, sepse sipas tij, nuk ka siguri se ai as tani nuk është duke ditur ta lexojë siç duhet.

Ai tutje në “Debat Plus” në RTV Dukagjini, ka thënë se janë tre Albina në raport me dialogun.

“Në vitin 2021 nuk merrem me dialogun e sotshëm se nuk është urgjente, më 2022-tën marrëveshje me njohje dhe vetëm pa ‘Zajednicë’, më 2023-tën marrëveshje pa njohje dhe me ‘Zajednicë’”, ka thënë Ymeri.

Pra, në të tri vitet kemi të bëjmë me “Albinin si kryeministër” e jo si opozitar, është shprehur ndër të tjera analisti Ymeri.

The post Ymeri: Kurti si kryeministër ka ndryshuar qëndrim ndër vite në raport me dialogun dhe ‘Zajednicën’ appeared first on Dukagjini.

The post Ymeri: Kurti si kryeministër ka ndryshuar qëndrim ndër vite në raport me dialogun dhe ‘Zajednicën’ appeared first on Dukagjini.

pappa2200