Youglam Gift Bag: coccole di Capodanno a Sestriere

YOUGLAM, noto brand di Skin Care, regala un Capodanno di bellezza e benessere agli ospiti del rinomato Hotel Principi di Piemonte a Sestriere

YOUGLAM – dopo la recente presenza all’ Europarlamento per il lancio della Linea Beauty Pet, riconosciuta da Fare Ambiente come linea ecologica e di ottima qualità per i nostri amici pelosi – prosegue il suo percorso di crescita con una prestigiosa iniziativa che sorprenderà i clienti dell’Hotel Principi di Piemonte a Sestriere.

Al rientro nelle proprie camere, dopo i festeggiamenti della notte di San Silvestro, gli ospiti dell’elegante struttura alpina troveranno il primo regalo per il 2023: la YOUGLAM Gift Bag.

Una graditissima sorpresa, omaggio alla bellezza ed auspicio per un nuovo anno all’insegna del benessere.

Una importante selezione dei prodotti di alta qualità firmati YOUGLAM, ricchi di prebiotici, elementi già noti per i loro effetti benefici sulla salute.

I prebiotici, infatti, si sono dimostrati estremamente efficaci anche per l’equilibrio e la bellezza della pelle, favorendone l’idratazione e aiutando a mantenerla sana e giovane.

La linea YOUGLAM è disponibile nelle migliori profumerie italiane , grazie ad accordi di distribuzione nazionale come quello con Marionnaud , Idea Bellezza o Cosmofarma.

