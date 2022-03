Après sa naissance en 2005 et son explosion qui a suivi, YouTube est devenu la plateforme de vidéos privilégiée pour le gaming. Elle aura permis notamment l’émergence de Minecraft pour ne citer que lui et aura servi de tremplin pour de nombreux créateurs de contenus de jeux vidéo, de Squeezie à Gotaga sur Call of Duty en passant bien sûr par Joueur du Grenier. Sauf que cet âge d’or semble aujourd’hui bien loin et Frédéric Molas, créateur et acteur de vidéos dédiées au rétro-gaming et des vieux jeux plus ou moins réussis, est très pessimiste sur l’avenir de YouTube.

Lors d’une interview avec le YouTubeur Zack Nani, le Joueur du Grenier a expliqué sans détours que la plateforme se “casse la gueule” et qu’elle était “destinée à crever dans les années qui viennent”. Ce dernier pointe du doigt que YouTube n’a pas su évoluer avec son public et comprendre les différentes façons dont on consomme de la vidéo, en plus d’un manque flagrant de possibilités d’interactions pour le public et surtout de spontanéité.

Une démotivation justifiée

Côté créateur de contenus, le constat n’est pas beaucoup plus optimiste avec des contraintes de diffusion très complexes et une mise en avant totalement injuste et démotivante. “C’est absurde de continuer à se faire ch***r à faire du YouTube, quand tu peux bosser 100 fois moins et être 100 fois plus heureux” a conclu Frédéric Molas en faisant référence à Twitch, la plateforme de streaming d’Amazon, qui est devenu le nouveau lieu de beaucoup de créateurs de contenus jeux vidéo.

“YouTube est une plateforme destinée à crever” selon un célèbre YouTubeur © Pixabay

“YouTube est une plateforme destinée à crever” selon un célèbre YouTubeur © Pixabay

“YouTube est une plateforme destinée à crever” selon un célèbre YouTubeur © Pixabay

“YouTube est une plateforme destinée à crever” selon un célèbre YouTubeur © Pixabay

“YouTube est une plateforme destinée à crever” selon un célèbre YouTubeur © Pixabay

“YouTube est une plateforme destinée à crever” selon un célèbre YouTubeur © Pixabay