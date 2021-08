youtube-ha-ufficialmente-lanciato-il-suo-fondo-da-100-milioni-per-i-creator-di-shorts

YouTube ha annunciato che il fondo da 100 milioni di dollari per sostenere i creatori dei suoi video in formato più breve – gli Shorts – sta per essere lanciato ufficialmente, dopo essere stato annunciato negli scorsi mesi.

Il fondo premierà i creatori per i loro video brevi più coinvolgenti e più visti nel corso del 2021-2022. Questi utenti inizieranno a ricevere i loro primi pagamenti ad agosto. Pagamenti che potranno arrivare fino a 10mila dollari al mese, mentre la soglia minima è 100 dollari.

YouTube richiede però che questi siano video originali e non siano importati da TikTok – a cui Shorts punta a fare concorrenza – dai Reels di Instagram o da TikTok. I pagamenti sono disponibili solo in 10 regioni per ora, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, India, Russia, Nigeria e Brasile, tra gli altri, ma YouTube afferma che prevede di allargare questo elenco.

I creator tradizionalmente vengono pagati su YouTube in base agli annunci visualizzati nei loro video. Come scrive The Verge, con Shorts, “YouTube non vuole pubblicare un annuncio davanti a ogni clip veloce, quindi sta costruendo questa forma di pagamento alternativa per premiare i creatori”.

YouTube ha fatto sapere che determinerà le soglie di pagamento analizzando i canali con le migliori prestazioni e calcolando quindi il loro bonus in base a una serie di fattori, tra cui le visualizzazioni e dove si trova il loro pubblico.

Schemi di pagamento come questo sono diventati sempre più comuni. TikTok e Snapchat pagano entrambi ai creatori in base alla popolarità dei loro video, piuttosto che in base agli annunci. Facebook stessa ha recentemente annunciato il proprio sistema di bonus da oltre 1 miliardo di dollari per i video su Facebook e Instagram fino alla fine del 2022.

Per YouTube, il fondo offre un modo per iniziare a colmare il vantaggio delle altre piattaforme sulle clip brevi. Nel corso del tempo, questo metodo verrà sostituito con un altro schema di pagamento, ma servirà a dare un forte impulso iniziale.

Con il lancio ufficiale dello Shorts Fund, YouTube sottolinea che ora ha dieci modi diversi in cui i creatori possono fare soldi sulla sua piattaforma, inclusi annunci, quote di compartecipazione alle entrate degli abbonamenti a YouTube Premium, abbonamenti al canale, Superchat e Super Thanks.

