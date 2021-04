zack-snyder-presenta-il-trailer-ufficiale-di-army-of-the-dead

Il regista di Justice League è pronto per la sua prossima avventura, un film che racconta la rapina di una banca nel bel mezzo di una Las Vegas sfigurata da un’apocalisse zombie

Ormai chiuso (definitivamente, a quanto pare) il capitolo di Justice League, ora il regista Zack Snyder è pronto a dedicarsi al prossimo progetto, Army of the Dead. Il nuovo film, che debutterà il 21 maggio su Netflix dopo essere passato (almeno negli Stati Uniti) nelle sale cinematografiche, racconta di un gruppo di mercenari che organizzano una rapina in un casinò di Las Vegas durante un’apocalisse zombie. Nelle scorse ore lo stesso Snyder ha presentato il trailer ufficiale della pellicola – che definisce “genre busting”, piega cioè i confini fra i vari generi –, all’interno di uno speciale evento digitale pensato per giornalisti e fan selezionati in tutto il mondo.

Tra i presenti anche Dave Bautista, che interpreta Scott Ward, un personaggio in conflitto fra i compiti paterni e la missione di salvare il team: “Volendo allontanarmi dai ruoli d’azione, all’inizio non ero molto interessato al film. Ma dopo aver capito che non era solo una storia di zombie, ma che era anche un heist e un family drama, ho capito che dovevo esserci”, ha dichiarato l’ex wrestler. “E poi, volevo lavorare con Snyder da anni, perché per me il suo 300 è stato rivoluzionario”. La parte, secondo il regista, è davvero ostica, perché fonde la vulnerabilità che viene meno quando, pistole alla mano, bisogna eliminare tutti gli avversari. Nel cast internazionale c’è anche Ella Purnell, nei panni della figlia Kate; Ana de la Reguera, collaboratrice storica di Cruz e forse anche sua possibile fiamma; ancora: Matthias Schweighöfer, Raul Castillo e la comica Tig Notaro.

I protagonisti devono recuperare 50 milioni di dollari da un caveau sotto la celebre Strip, la strada principale di Las Vegas. Quello che non sanno è che dovranno affrontare un’armata di zombie, di cui fanno parte spogliarelliste, imitatori di Elvis Presely e persino tigri, e che questi non-morti sono più forti, veloci e organizzati di quanto si possa immaginare. “Il primo film che ho diretto è stato Dawn of the Dead e già allora avevo cercato di fondere la mia passione per il genere zombie con un discorso sociale più profondo”, spiega Snyder”. “Poi è venuta l’idea di questo, che però è stata accantonata per un po’’di anni. Quando l’ho ripresa in mano, fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di giocare con tanti stili e anche di divertirci parecchio, sovvertendo le aspettative”.

Snyder parla anche dell’universo cinematografico che nascerà da Army of the Dead e sarà ospitato sempre su Netflix: “Abbiamo appena finito di girare Army of Thieves, diretto e interpretato da Matthias Schweighöfer, che mostrerà la nascita della passione del suo personaggio [Ludwig Dieter, ndr] nello scassinare cassaforti; mentre un altro progetto prequel racconterà le origini degli zombie e come si sono diffusi nel mondo”. Le riprese di questo primo Army of the Dead si sono svolte fra Los Angeles, il New Mexico e in un casinò abbandonato di Atlantic City: “Volevamo degli spazi abbastanza ampi, ma anche realistici, per permettere a questi zombie di dispiegarsi al massimo. Sono evoluti, possono addirittura aprire le porte!”, scherza lui riferendosi al classico luogo comune che vuole i non-morti figure sostanzialmente incapaci di grandi movimenti. Non poteva mancare la domanda sull’eventualità di uno Snyder’s Cut anche di questo film: “No, l’esperienza con Netflix è filata lascia, quindi quello che vedrete è esattamente ciò che volevo girare’”.