zaia-su-electrolux-treviso:-“presidio-produttivo,-identitario,-storico”

Treviso, 13 marzo 2023 – “Ho incontrato i vertici di Electrolux e abbiamo l’impegno di incontrarci nuovamente. Per il Veneto quello dell’Electrolux è un presidio produttivo, identitario, storico e non dovrà essere l’ultimo ad essere smantellato, ma il primo sul quale investire. Si tratterà di attendere ancora per capire quale saranno i nuovi piani industriali rispetto allo stabilimento di Susegana (Treviso)”. A dirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia, tornando sullo stabilimento di Susegana di Electrolux a margine di un incontro a Treviso. “Stiamo seguendo passo dopo passo la situazione – ha aggiunto -, abbiamo l’ impegno di incontrarci nuovamente. Ho trovato, in questa fase, un ambiente assolutamente pro attivo e abbiamo convenuto che l’aspetto dei lavoratori è basilare”, ha concluso.



Nelle scorse settimane l’azienda ha raggiunto un accordo per scongiurare i licenziamenti anche nella sede di Forlì: 96 le “uscite incentivate” per evitare drastici tagli al personale.

