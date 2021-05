zaniolo,-dopo-nastilove-un-nuovo-amore?-un-volto-noto-l’ha-conquistato

Nicolò Zaniolo ha chiuso la relazione con Chiara Nasti: ora un altro volto noto potrebbe aver conquistato il giocatore della Roma.

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Nicolò Zaniolo sta continuando nel suo percorso di recupero dal grave infortunio che lo ha costretto a lunghi mesi di stop. Era lo scorso settembre quando ha dovuto sottoporsi a una seconda operazione al legamento crociato del ginocchio.

Un primo intervento chirurgico era già avvenuto nel gennaio 2020. Come se non bastasse, si è dovuto fermare per tre settimane anche a causa di un contagio da Covid. Insomma una serie di sfortunati eventi per il giocatore che però presto dovrebbero essere solo un triste ricordo.

Infatti il peggio sembra essere alle spalle e, tra non molto, dovrebbe tornare disponibile per la sua Roma. Uscendo dalle vicende legate al mondo del calcio, Zaniolo pare essere protagonista nel gossip. Negli ultimi tempi il giocatore ha fatto molto parlare di sé per la storia d’amore con Chiara Nasti.

Zaniolo, nuovo amore dopo la fine della storia con Chiara Nasti

Questa relazione però è terminata, come ha annunciato ufficialmente l’influencer napoletana, ma non si sono placate le voci che riguardano il calciatore. Difatti Nicolò è finito di nuovo al centro del gossip. Stavolta non per la relazione ormai chiusa con Chiara Nasti, ma per un presunto flirt con un altro volto noto. Di chi si tratta?

LEGGI ANCHE —> Cristiano Malgiolio ha un vizio curioso: la confessione lascia interdetti

Stiamo parlando di Sophie Codegoni, ex tronista di “Uomini e Donne“. I due si scambierebbero a vicenda dei ‘mi piace’ alle foto postate, ma non solo. Sophie si è recata nella Capitale, città del giocatore. Non si sa se il motivo sia legato a un eventuale incontro con il calciatore o per altre ragioni, ipotesi per nulla da escludere, ma ci sarebbe dell’altro.

LEGGI ANCHE —> “Duro colpo” Emma Marrone fa una confessione dolorosa: chi le spezza il cuore

Sophie ha condiviso un filmato dallo stesso albergo in cui Zaniolo è stato per un servizio fotografico due giorni fa circa. A segnalare questo particolare è stata Deianira Marzano. Da vedere se si tratta solo di un’altra coincidenza oppure se c’è in effetti un fondo di verità su questo gossip.