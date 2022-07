Zara colpisce ancora: Kate Middleton indossa un paio di bermuda in denim di soli 23 euro. Sul sito è quasi sold out scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

E’ risaputo che Zara è un colosso non solo spagnolo ma mondiale. Questo perché sa sempre rispondere alle esigenze di tutti, sia per quanto riguarda i prezzi che la varietà di accessori e outfit che propone. Infatti, ogni settimana ci sono sempre dei nuovi arrivi che soddisfano le richieste non solo di chi non vuole spendere molto ma anche di tanti personaggi famosi. In particolare, tante sono le influencer e donne di grande impatto mediatico che sono solite indossare capi dell’amato brand. Tra queste ricordiamo la sorelle Hadid, Chiara Ferragni, Letizia di Spagna e la duchesse Kate Middleton.

Proprio quest’ultima è solita indossare svariati outfit e accessori targati Zara. Dai vestiti alle tute, dai sandali agli occhiali da sole. Ultimamente è stata avvistata con un un paio di shorts in denim rétro di Zara al modico prezzo di 23 euro pur non essendo in saldo. Il modello prescelto dalla duchessa di Cambridge è a vita alta con cinque tasche, non molto corto. Il colore indossato da Kate è il classico blu jeansato ma sul sito è presente in altre 6 tonalità: nero, blu chiaro, sabbia, ècru, grigio e blu più scuro.

Quello scelto dalla Middleton non è l’unico modello disponibile sul sito e nei negozi di Zara. Ce ne sono di diversi sia più corti, sia di media lunghezza, sia ad alta vita che bassa. Un altro bermuda molto pratico, comodo e fresco ma allo stesso tempo particolare è quello baggy paperbag con cintura. Sempre in denim, con vita alta ed elasticizzata, orlo con risvolto. E’ disponibile sia in nero che in bianco e il suo prezzo, scontato, è di soli 17,95 euro.

Per colore che, invece, volessero spendere ancora meno, c’è un modello di bermuda anni ’90 in saldo, al prezzo di 19,95 euro. E’ a vita alta con cinque tasche, effetto slavato ed è disponibile in un solo colore, il classico blu chiaro. Essendo ribassato, è quasi sold out sul sito e, dunque, vi conviene approfittarne subito per trovare la vostra taglia.

Se volete avere un tocco più sexy, indossando ugualmente un paio di shorts, Zara ha a disposizione un modello ad alta vita con strappi, in tre meravigliosi colori: bianco, indaco e nero. Il suo prezzo è di 25,95 euro.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Zara colpisce ancora: Kate Middleton indossa un paio di bermuda in denim di soli 23 euro. Sul sito è quasi sold out scritto su Più Donna da Imma Bartolo.