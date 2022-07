Zara, saldi estivi fino al 50%: Anche Kate compra con gli sconti. Ecco cosa la Duchessa non si è lasciata scappare scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Finalmente negli stores e sul sito web di Zara sono iniziati i ribassi estivi 2022. Gli sconti arrivano fino al 50% e sono applicati davvero su tutto. Top, camicie, abiti, scarpe, borse: tutto è svenduto a prezzi bassissimi e non aspetta che essere acquistato. Anche quest’anno Zara non ci ha deluse e i prezzi sono diventati ancora più accessibili. Bisogna affrettarsi, molti pezzi sono già fuori stock. Anche tante donne famose ne approfittano, tra cui la duchessa Kate Middleton che è solita vestire con capi del brand spagnolo.

Anche quest’anno la corsa agli acquisiti Zara è più necessaria che mai. Tantissimi articoli sono scontati fino al 40%. Se li avete adocchiati in questi mesi aspettando che il prezzo si abbassasse, adesso è il momento giusto per non farveli scappare. Oltre agli stores, anche l’app ed il sito web saranno vostri alleati per l’acquisto. Inoltre, se volete approfittare per comprare già con i ribassi alcuni capi per l’autunno 2022, Zara ha deciso di scontare anche quelli. Vediamo insieme alcune proposte imperdibili.

Una delle tendenze della stagione primavera-estate 2022 è senza dubbio la tuta. Zara ha scontato del 40% questa meravigliosa tuta , il cui prezzo attuale è di 17,95 euro. La fortuna è che è ancora disponibile in tutte le taglie. Il modello è lungo, con bretelle sottili e scollo quadrato. Presenta inoltre un dettaglio di aperture con lacci laterali che creano un’arricciatura. E come rinunciare ad un abito satin? Se cercate un look per una serate estiva, questo farà al caso vostro. Marrone, satinato, corto e con arricciatura laterale, il suo prezzo è di appena 30 euro, scontato del 25%.

Imperdibile nei negozi Zara è anche questo top crop satinato in azzurro, con spalline regolabili sulla parte posteriore e con dettagli di spacchi sulla parte anteriore. Il prezzo è di soli 12,95 euro. I vostri aperitivi al tramonto sono salvi grazie a Zara. In alternativa, potreste acquistare questo sensualissimo body in rosa, al costo di 15,95 euro. Si presenta con uno scollo halter incrociato sul davanti e con schiena scoperta. E se siete amanti dei corpetti, questo fa al caso vostro. Romantico, floreale, in satin e con scollo a cuore, il suo prezzo è di soli 12,95 euro.

Se cercate da Zara una gonna particolare ed elegante, questa con catene brillanti laterali farà al caso vostro, a soli 22 euro. Tribale, a vita alta con perline e dettagli di ricami è invece questa proposta da giorno e perfetta per le vacanze in località di mare. Scontata del 30%, il suo prezzo è di appena 29,90 euro. Se, al contrario, preferite la comodità degli shorts, una valida alternativa è questo modello in verde con finte tasche a filetto sulla parte anteriore al prezzo di 17,95 euro. Ma non è tutto, perché con 15 euro potrete acquistare anche una elegantissima borsa a spalla in nero con dettaglio metallico in oro sulla parte anteriore.

