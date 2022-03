zara-veste-kate-middleton-anche-al-mare,-il-costume-da-33-euro-fa-impazzire-tutte,-e’-corsa-a-comprarlo,-e’-stupendo

Zara non sbaglia un colpo e sta già preparando dei costumi da sogno per la prossima estate. In questo articolo vedremo quelli che sono i più gettonati tra i suoi bikini. E tra questi quello che ha indossato anche Kate Middletton che come ben sappiamo adora vestire con capi del famoso marchio spagnolo e che adesso si trova ai Caraibi per un tour organizzato in occasione del giubileo per la regine Elisabetta. E’ tempo di mezza stagione con l’arrivo di aprile, ma questi mesi primaverili volano e il caldo è alle porte. Adesso è il momento migliore per acquistare i costumi da bagno più belli. ( continua dopo la foto)

E’ questo il capo d’abbigliamento più importante della stagione estiva senza ombra di dubbio. E il famoso marchio spagnolo Zara ha un rapporto qualità prezzo molto accattivante. E’ anche la firma scelta maggiormente da Kate Middleton per i capi low cost che le piace indossare nelle occasioni pubbliche e per le sue vacanza al mare. E se la futura regina d’Inghilterra indossa Zara, come potremmo noi rinunciarci? Soprattutto adesso abbiamo bisogno di fare sfoggio di tutto quello che durante la pandemia non abbiamo potuto indossare. Per più di due anni siamo rimaste chiuse dentro.

Ristoranti, discoteche, teatri erano chiusi e anche vedere gli amici più intimi era diventato un problema. Fortunatamente, l’estate è rimasta sempre la stagione della libertà. Il caldo, gli spazi aperti, hanno mostrato di sconfiggere il virus e proprio i bikini non ci hanno mai lasciate. Per questo il nostro armadio necessita assolutamente di nuove scelte. E’ quasi tempo di mostrare la carne. E Zara propone costumi di tutti tipi: il marchio ha realizzato capi raffinati e fatti con buona cura dei dettagli, osando con i colori molto accesi o scuri, donando sensualità ma anche un’incredibile freschezza. (continua dopo la foto)

Il primo costume da bagno di Zara a partire da sinistra è di colore blu elettrice, con scollo dritto e spalline sottili, molto sgambato. Perfetto per fisici longilinei e poco prosperosi. Il secondo è di colore viola ed è caratterizzato da una asimmetria sullo scollo molto interessante, con dettaglio drappeggiato. Per un vedo non vedo del seno sensuale ed elegante. La terza proposta è di colore verde scuro con scollo a v, con un dettaglio di aperture ai lati sotto il seno: la moda del momento anche per quel che riguarda i mini dress. Infine abbiamo il bikini di colore marrone con scollo all’americana, elegante e raffinato, da abbinare a un bel cappello a tesa larga. Tutti i costumi costano 32,95 euro.

