zara-veste-kate-middleton-per-capodanno,-un-vestito-super-glitterato,-bellissimo-e-costa-meno-di-60-euro.-tutte-lo-vogliono

Zara non sbaglia un colpo e anche per la nuova stagione invernale che si avvicina ha pensato agli indumenti per tutti i gusti. In questo articolo vedremo quelle che sono i più gettonati tra i suoi vestiti e quello scelto da Kate Middletton per Capodanno. Un capo d’abbigliamento che non tramonta mai. Femminile, sensuale, glamour o boho chic, ogni donna deve avere nel suo armadio una scelta di abiti differenti. Il famoso marchio spagnolo aggiunge al tutto un’ottima qualità a un prezzo accessibile. E per le feste si colora di glitter e paillettes, colori accesi per farsi notare da tutti. ( continua dopo la foto)

Zara è anche la firma scelta maggiormente da Kate Middleton per i capi low cost che le piace indossare nelle occasioni pubbliche. E se la futura regina d’Inghilterra indossa Zara, come potremmo noi rinunciarci? Soprattutto adesso abbiamo bisogno di fare sfoggio di tutto quello che durante la pandemia non abbiamo potuto indossare. Per più di un anno e mezzo siamo rimaste chiuse dentro. Ristoranti, discoteche, teatri erano chiusi e anche vedere gli amici più intimi era diventato un problema. L’ultimo Capodanno è stato sicuramente diverso da quello cui siamo abituate.

Per questo, abbiamo detto addio ai nostri vestiti più fashion e abbiamo tirato fuori i pigiami e le tute più comode. Ma adesso sembra che la vita stia ricominciando e finalmente potremo tornare a fare sfoggio dei nostri look. Dopo due inverni di fermo, ora è il momento di ricominciare a uscire e per essere alla moda non può mancare nel nostro armadio un abito di Zara. Ce ne sono di tutti i tipi: lunghi e comodi, corti e glamour, a fantasia o monocolore. Ogni gusto verrà soddisfatto con la selezione fatta dal famoso marchio. Qui di seguito vi mostriamo i vestiti che maggiormente hanno trovato l’approvazione delle consumatrici e tra questi anche quelli scelti da Kate.

Go sparkling or go home. Il blu elettrico prende vita in questo abito lungo con collo halter. Tempestato di paillettes! ZARA, €49,95 Sembra (ma non è) un vestito. In realtà, è una tutina rossa satinata e con bottoni preziosi. ZARA, €49,95 Il vestito blazer? Approvato (purché sberluccicante). ZARA, €59,95 Di nuovo texture satinate: il raso fucsia accende di vitalità le notti delle Feste 2021. ZARA, €49,95 Corto, anche cortissimo, purché si brilli: con questo minidress color oro è quasi impossibile non sentirsi una stella. ZARA, €49,95 E se proprio è necessario propendere per qualcosa di tradizionale… che sia il classico, impeccabile e insuperabile abito smoking. ZARA, €79,95 Dress code total black? Sarà rispettato, ma ricordate: no paillettes, no party. ZARA, €49,95 Collo halter e frange per ballare (anche) il Charleston tutta la notte. Come una vera flapper girl degli Anni 20 in chiave contemporanea. ZARA, €49,95 Taglio monacale lungo, morbido e accomodante con le forme. La finitura lucida è ciò che però rende davvero speciale questo abito con collo dolcevita e maniche lunghe. ZARA, €89,95 Le paillettes argentate in contrasto col nero sono la quintessenza dell’eleganza (in abito lungo) ed è questo l’abito scelto da Kate per il capodanno. ZARA, €98,95

