zara-veste-kate-middleton-per-la-primavera-2022.-ecco-il-vestito-lungo-scelto-dalla-duchessa,-costa-pochissimo

Zara non sbaglia un colpo e anche per la nuova stagione primaverile che si avvicina ha pensato agli indumenti giusti per tutti i gusti. In questo articolo vedremo quelli che sono i più gettonati tra i suoi vestitini. E tra questi quello che ha indossato anche Kate Middletton che come ben sappiamo adora vestire con capi del famoso marchio spagnolo. E’ tempo di mezza stagione con l’arrivo di marzo e il tempo diventa imprevedibile. Per essere al sicuro, coperte ma con la possibilità di scoprirsi, eleganti ma non soggette a subire il freddo, non c’è nulla di meglio di questi abiti lunghi.

E’ questo il capo d’abbigliamento più importante delle mezze stagioni senza ombra di dubbio. E il famoso marchio spagnolo Zara ha un rapporto qualità prezzo molto accattivante. E’ anche la firma scelta maggiormente da Kate Middleton per i capi low cost che le piace indossare nelle occasioni pubbliche. E se la futura regina d’Inghilterra indossa Zara, come potremmo noi rinunciarci? Soprattutto adesso abbiamo bisogno di fare sfoggio di tutto quello che durante la pandemia non abbiamo potuto indossare. Per più di due anni siamo rimaste chiuse dentro. Ristoranti, discoteche, teatri erano chiusi e anche vedere gli amici più intimi era diventato un problema. ( continua dopo la foto)

Kate middletton

Per questo, abbiamo detto addio ai nostri vestiti più fashion e abbiamo tirato fuori i pigiami e le tute più comode. Ma ora sembra che la vita stia ricominciando e finalmente potremo tornare a fare sfoggio dei nostri look. Dopo due inverni di fermo, ora è il momento di ricominciare a uscire e per essere alla moda non può mancare nel nostro armadio un abito lungo di Zara. Ce ne sono di tutti i tipi: comodi e da sera, colorati e glamour, a fantasia o monocolore. Ogni gusto verrà soddisfatto con la selezione fatta dal famoso marchio. Qui di seguito vi mostriamo i capi che maggiormente hanno trovato l’approvazione delle consumatrici.Collo alto e maniche lunghe, plus una nuance particolarmente citrica. Questo vestito lungo è un vero concentrato vitaminico.

ZARA, €59,95

Complici il pizzo e le maniche a sbuffo, questo vestito lungo rosa ha la spensieratezza della tendenza cottage core.

ZARA, €59,95

Ma che eleganza! Evviva l’asimmetria, portatrice sana di immensa sofisticatezza.

ZARA, €59,95

Nulla è più chic di uno chemisier, specialmente se di colore bianco e con pattern azzurro (mare) a contrasto.

ZARA, €59,95

Sprigionate la sensualità: questo abito bustier effetto pelle non chiede altro.

ZARA, €45,95

Altra nuance biscottata, ma stavolta dalla finitura lucida: questo vestito lungo con taglio a V presenta un’arricciatura e un dettaglio cut out all’altezza della vita. Sensualità allo stato puro.

ZARA, €49,95

La delicatezza dei dettagli non passa mai inosservata: notare prego l’orlo con frange, tono su tono.

ZARA, €69,95

Impreziositelo indossando una cintura che enfatizzi il punto vita: questo vestito con collo rotondo e a V sarà il vostro passepartout di mattina come di sera.

ZARA, €49,95

Scampanato e fluido, ecco una versione di slip dress da indossare tanto con sandali bassi quanto con slingback con tacco. Il risultato sarà romantico e sensuale al tempo stesso.

ZARA, €39,95

E a proposito di sensualità: in ultimo, ecco un vestito che mixa il concetto di look outdoor con quello della lingerie che esce allo scoperto. Il bustier steccato è WOW.

ZARA, €49,95

