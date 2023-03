Zbulohet aktori që do të luajë tre herë kampionin e F1 Ayrton Senna në serialin e ri të Netflix

Një mini-serial nga Netflix, po vjen për kampionin e trefishtë të Formula 1 Ayrton Senna, dhe para publikimit të tij, rolin kryesor e ka Gabriel Leone, ka njoftuar Netflix.

Miniseriali me gjashtë episode, i prodhuar me bekimin dhe pjesëmarrjen e familjes Senna, do të përshkruajë ngritjen e vrapuesit brazilian që nga transferimi i tij i hershëm në Angli për të konkurruar në Formula Ford deri në vdekjen e tij tragjike në Çmimin e Madh të San Marinos në vitin 1994.

Aktori brazilian Gabriel Leone i është dhënë titulli për të portretizuar Senën, duke thënë për përzgjedhjen e tij: “Është një përgjegjësi e madhe dhe gjithashtu një nder i madh të jesh në gjendje të përfaqësosh një ikonë që frymëzoi kaq shumë njerëz gjatë gjithë jetës së tij, duke i treguar botës sportin brazilian. talent.

“Duke ditur që ne do ta sjellim këtë histori te miliona njerëz në kaq shumë vende, përmes Netflix, më frymëzon ta shoh këtë si një nga rolet më të mëdha të karrierës sime.”

Duke folur për kastin e Leones, motra e Senës dhe nëna e ish vrapuesit të HRT, Lotus dhe Williams, Bruno – Viviane ka theksuar se “Ai ka aftësinë të portretizojë me besnikëri personalitetin unik të Ayrton-it, veçanërisht Ayrton-in që ne si familje e njihnim, jashtë pistave.”

Mini-seriali premton të gërmojë jo vetëm në aftësitë e Senës në pistë, që e pa atë të kurorëzohej kampion bote tre herë, në 1988, 1990 dhe 1991, një periudhë që e pa atë të përfshirë në një rivalitet të profilit të lartë me Alain Prost-in por edhe jashtë saj.

Projekti – i shpallur fillimisht në vitin 2020 – do të prodhohet nga Gullane dhe do të bashkëdrejtohet nga kineastët brazilianë Vicente Amorim dhe Julia Rezende.

