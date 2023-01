Zé Ramalho lembra sucessos e ‘invoca’ Raul Seixas na Festa Junina de Sorocaba

Show do artista trouxe clássicos como Avôhai, Chão de Giz e Sinônimos, além da interpretação de Gita e Medo da Chuva, de Raul Seixas.

Zé Ramalho fez show na Festa Junina de Sorocaba

Aline Albuquerque/G1

O cantor Zé Ramalho apresentou sucessos da carreira e interpretou duas canções de Raul Seixas, neste sábado (21), na 39ª edição da Festa Junina de Sorocaba (SP).

A temperatura na faixa dos 17ºC não impediu o público de acompanhar calorosamente as canções com o cantor, que subiu ao palco perto das 22h30.

A composição “O que é, O que é”, de Gonzaguinha, abriu o show sob aplausos do público, seguida de “Tá Tudo Mudando”, quando fez uma pausa e saudou o público. “Salve salve, amigos! Boa noite a todos. É um prazer estar de volta a Sorocaba, cidade poderosa desse estado de São Paulo.”

“Kryptônia”, do disco Orquídea Negra, “Beira Mar” e “Entre a Serpente e a Estrela” não ficaram de fora do repertório da apresentação.

“Vamos seguir nossa viagem. Vamos tomar um táxi para a estação lunar!”, disse, ao dar sequência com a faixa “Táxi Lunar”.

“Terceira Lâmina”, “Banquete dos Signos”, e “Eternas Ondas” antecederam a tão esperada “Avôhai”, do álbum Zé Ramalho, de 1978.

Zé Ramalho se apresentou no Parque das Águas em Sorocaba

Aline Albuquerque/G1

O show seguiu com “Vila do Sossego”, a clássica “Chão de Giz” e “Garoto de Aluguel”. O público soltou a voz com “Admirável Gado Novo”, tocada entre efeitos de luz e fumaça.

“Esse é um momento especial em que vou cantar duas canções do nosso querido Raul Seixas”, disse Zé Ramalho, antes de interpretar “Gita” e “Medo da Chuva”.

Conforme o protocolo, o cantor deixou o palco e se despediu das pessoas antes de voltar no bis. O fim da apresentação foi marcado pelos sucessos “Sinônimos” e “A Vida do Viajante”, de Luiz Gonzaga.

O cantor se despediu de vez quando faltavam três minutos para meia-noite. “Foi um prazer passar essa noite com vocês, tornando esse evento uma celebração da vida”, disse.

A 39ª edição da Festa Junina de Sorocaba termina neste domingo (22), com a apresentação de vários artistas regionais, entre eles o grupo Porva Seca.

* Sob supervisão de Geraldo Jr.

Vittorio Rienzo