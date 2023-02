zelador-encontra-corpo-de-idosa-boiando-em-piscina-no-litoral-de-sp

Caso registrado como morte suspeita será investigado pela Polícia Civil de Praia Grande, SP. Terezinha Passaia de Almeida, de 62 anos, foi encontrada morta na piscina do prédio em que tem apartamento de veraneio em Praia Grande, no litoral de SP

Uma idosa de 62 anos foi encontrada morta na piscina de um prédio no bairro Tupi, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O corpo foi encontrado pelo zelador e o caso registrado como morte suspeita. A Polícia Civil abrirá um inquérito para dar sequência à investigação.

Terezinha Passaia de Almeida era moradora de São Paulo, mas estava no apartamento de veraneio. A polícia informou ao g1 neste sábado (11) que o zelador foi quem buscou ajuda após observou pelas câmeras de segurança a idosa boiando com o rosto mergulhado na água.

Diante da situação, o funcionário acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe médica foi quem retirou Terezinha da piscina. Os profissionais de saúde ainda tentaram reanimar a vítima, mas não tiveram sucesso, e a morte foi confirmada no local.

A perícia foi acionada, novos exames foram solicitados e os registros das câmeras de monitoramento foram apresentados ao delegado de plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, a principal suspeita é que a idosa tenha se sentido mal e, em seguida, se afogado.

