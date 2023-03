Zemaj: Takimi në Ohër e ka shpërfaqur mashtrimin 15-vjeçar të Kurtit

Rezultatet e takimit në Ohër, ku u diskutua aneksi i zbatimit të planit evropian, sipas deputetit të LDK-së, Armend Zemaj, tregojnë mashtrimin “15-vjeçar të kryeministrit Albin Kurti dhe Lëvizjes Vetëvendosje”.

Zemaj, në një konferencë për media, tha se zbatimi i marrëveshjes me Serbinë do t’i kushtojë shumë Kosovës.

“Takimi i Ohrit e ka shpërfaqur mashtrimin 15-vjeçar të kryeministrit dhe kauzat e rreme të LVV-së, e dyta kjo që është parë, neve do të na kushtojë shumë, në kuptimin e përgjegjësive që janë marrë. Një njeri që nuk e ka fare problem t’i anashkalojë fjalët e qëndrimet e thëna, t’i zhbëjë me një buzëqeshje, në kundërshtim edhe me parimet edhe me kushtetutën e Kosovë, nuk presim diçka më mirë”, ka thënë ai.

Zemaj tha se çështja e vetëmenaxhimit të komunitetit serb do ta krijojë një pushtet të tretë në Kosovë.

“Përtej obligimit për asociacionin, pjesa që është marrë vetëmenaxhimi, apo krijimi i një lidhje direkte të komunitetit serb, nuk përkthehet ndryshe vetëm krijimin e një pushteti të ri, i cili do të jetë në disfavor për të ardhmen e Kosovës, pa e siguruar të paktën njohjen e integrimin apo njohjen nga pesë vendet dhe ulësen në OKB”, ka thënë Zemaj.

Deputeti i LDK-së nuk u përgjigj në pyetjen se a do ta votojë partia e tij marrëveshjen e propozuar nga BE.

