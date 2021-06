Zenga e Rosalinda Cannavò presto sposi? “Prova del nove per capire”

Si sono innamorati sul finire della quinta edizione del Grande Fratello Vip e, ad oggi, continuano a coltivare la loro storia. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò stanno vivendo un periodo di rinascita. Basta guardarli e si vede che sono pieni di luce. La complicità tra loro è alle stelle. Durante il suo percorso nella Casa di Cinecittà Rosalinda ha maturato la decisione di abbandonare il nome d’arte Adua Del Vesco, che le ricordava i tempi della finta storia d’amore con Gabriel Garko e dei problemi alimentari.

Ha superato quelli che considerava fino a poco tempo fa limiti e paure, le insicurezze che facevano parte di Adua. Tornare al suo nome di battesimo è risultato una sorta di liberazione in tutti i sensi e in molti settori della sua vita. Si è spogliata completamente dalle maschere per essere ciò che è nel bene e nel male. Intervistata dal settimanale NuovoTv ha dichiarato che per avere successo nella vita non bisogna snaturarsi per niente. nessuno.

Il Grande Fratello Vip una nuova consapevolezza ma anche molti ammiratori e l’amore. Da subito sono andati a convivere. Più che una scelta è avvenuto tutto in maniera naturale. dalla sua uscita dalla Casa, infatti, non si sono più staccati. Per molti hanno affrettato le cose, dato che condividere la stessa casa è un passo importante, ma l’attrice crede che non ci siano regole in questo se non quella di essere felici. Ciò che li lega di più sono gli stessi valori. Le loro rispettive famiglie, anche se molto diverse, hanno insegnato loro le cose importanti della vita.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presto sposi? Al momento no. La ragazza, nel corso della sua intervista, ha ammesso che le nozze sono un passo molto importante e spera di farlo, un giorno:

“Prima preferisco un po’ di convivenza. Secondo me è la prova del nove per capire se c’è davvero compatibilità di coppia”

Ogni cosa ha il suo tempo. Essendo ancora all’inizio della loro storia, Rosalinda e Zenga vogliono imparare a conoscersi, realizzarsi in ambito lavorativo e poi, certi di poter garantire a un figlio tutto quello di cui ha bisogno, sicuramente anche pensare a costruire le fondamenta per una famiglia.

L’ex gieffina, inoltre, ha smentito la partecipazione alla nuova edizione di Temptation Island ormai alle porte. Non sentono l’esigenza, come coppia, di mettere alla prova i loro sentimenti in un programma tv.