Zeppoline dolci dell’Immacolata, Meglio degli struffoli. Il segreto siciliano per farle sofficissime. Solo 4 ingredienti

Le Zeppoline dolci sono una ricetta tipica da gustare in famiglia nel giorno dell’Immacolata. E’ arrivato dicembre e con lui tutte le feste. Il fermento si sente per le strade, che si riempiono di luci e addobbi vari. Ma prima di pensare a come festeggiare il Natale e il Capodanno, dobbiamo assolutamente occuparci dell’8 dicembre. Una giornata da trascorrere in famiglia, un giorno in cui fare insieme l’albero sotto il quale metteremo i nostri doni fatti con il cuore. E per rendere ancora più lieto questo momento, dobbiamo accompagnarlo con dei dolci fatti in casa. Ecco la ricetta.

Zeppoline dolci, Ingredienti

farina 280 g

acqua 180 ml

patate 180 g

lievito di birra 1 panetto

latte 130 ml

farina di semola 40 g

zucchero q.b.

Preparazione

La prima cosa che dovete fare per preparare le vostre Zeppoline dolci è sbucciare le patate. Quindi, lasciatele lessare in abbondante acqua. Quando saranno abbastanza morbide, scolatele e schiacciatele aiutandovi con uno schiacciapatate. Unite le due farine: quella normale e quella di semola e lavorate il composto con una forchetta.

Adesso occupatevi dei liquidi. Fate riscaldare leggermente il latte e unitelo all’acqua tiepida. Versate anche il lievito di birra e fatelo sciogliere bene nel composto. Adesso unite il tutto alle due farine e amalgamate finché non avrete un panetto compatto. Coprite con un canovaccio e aspettato che lieviti. Devono trascorrere almeno due ore. Una volta pronto, è tempo di friggere. Riscaldate bene l’olio di semi di girasole in un tegame. Quando sarà bollente, prendiamo il composto con un cucchiaio e versiamolo al suo interno.

Ci vorrà pochissimo tempo prima che le frittelle siano pronte, quindi siate veloci a girarle e a toglierle dal fuoco, altrimenti si bruceranno. Eliminate l’olio in eccesso con della carta assorbente. Adesso cospargete le frittelle di zucchero. Potete anche scegliere lo zucchero a velo, oppure sciogliere del cioccolato a bagnomaria e adagiarlo sulle frittelle. Non dimenticate le decorazioni di Natale, tra una frittella e l’altra. Le Zeppoline dolci sono pronte

