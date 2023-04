Zëvendësministrja Çavdarbasha konfirmon dorëheqjen

By

Zëvendësministrja e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Linda Çavdarbasha, ka bërë të ditur se ka dhënë dorëheqje nga posti i saj.

Në një përgjigje për Dukagjinin, ajo ka thënë se një vendim i tillë erdhi si shkak i zhvillimit të karrierës së saj profesionale.

“Ju njoftoj që ditën e enjte, kam dhënë dorëheqje dhe për këtë e kam njoftuar kryeministrin Kurti. Dorëheqja është bërë për arsye të vazhdimit të karrierës sime profesionale”, ka deklaruar ajo për Dukagjinin.

Pak minuta pas përgjigjes për Dukagjinin, Çavdarbasha reagoi edhe me një postim publik. Ajo ka falënderuar secilin për bashkëpunimin gjatë këtyre dy viteve.

Linda Çavdarbasha ishte emëruar zëvendësministre e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës edhe në Qeverinë Kurti I.

