zhongce-rubber-acquisisce-tutric-e-punta-alla-top3-otr

Zhongce Rubber Group, al nono posto nell’elenco dei produttori mondiali di pneumatici, ha annunciato di aver acquisito Tianjin United Tire & Rubber International co. , ltd. (Tutric) che produce il marchio di pneumatici Tianli e ha sede nella grande città portuale di Tianjin in Cina.

Zhongce afferma di essere uno dei maggiori fornitori di pneumatici OTR al mondo, offrendo pneumatici per pale gommate, dumper articolati e rigidi, applicazioni portuali, miniere sotterranee, operazioni industriali e carrelli elevatori.

Zhongce Rubber (Tianjin) Co., Ltd., in qualità di consociata interamente controllata di nuova costituzione di Zhongce Rubber Group Co., Ltd., sarà costituita il 1° aprile 2022. Questa nuova società si assumerà la responsabilità delle attività quotidiane presso lo stabilimento di Tianjin.

Henry Shen, presidente di Zhongce Rubber (Tianjin) Co Ltd, ha dichiarato: “Tianjin United Tire & Rubber International è il produttore di pneumatici speciali più professionale in Cina, con una produzione da 6 pollici a 63 pollici e più di 2.000 SKU in applicazione off highway. Questa acquisizione amplierà l’attività e l’offerta di Zhongce Group nei segmenti dei pneumatici agricoli radiali, flotation e implement e pneumatici OTR giganti. Rafforzerà, inoltre, l’attuale attività OTR di Zhongce espandendo la nostra capacità di produzione OTR radiale. Zhongce ora ha una delle più ampie gamme di pneumatici agricoli e OTR disponibili per i nostri clienti, poiché speriamo di fornire loro una soluzione unica per tutti i loro pneumatici fuoristrada”.

Zhongce Tianjin punta a diventare la seconda fabbrica OTR più grande in Asia e tra i primi tre produttori globali di pneumatici OTR.

