Zito Recupero Plastica : recensioni dell’azienda e servizi per il settore

– Vaschette e recipienti

– Contenitori per il cibo

– Superfici da lavoro

– Parti hardware di computer

– Imballaggi in plastica

– Contenitori per latte e succhi di frutta

Il riciclo si presta particolarmente alle materie plastiche degli imballaggi. I polimeri che permettono i migliori risultati in termini di recupero sono: PET, PVC, PE.

Nel caso si suddividano i diversi tipi in modo omogeneo, si ottiene materia prima secondaria, cioè con caratteristiche tecniche e chimiche del riciclato molto simili a quelle iniziali. Alcuni esempi di prodotti:

con il PET riciclato: nuovi contenitori non alimentari con l’eccezione di contenitori per acque minerali e bevande analcoliche, fibre per imbottiture, maglioni, “pile”, moquette, interni per auto, lastre per imballaggi vari;

con il PVC riciclato: tubi, scarichi per l’acqua piovana, raccordi, passacavi, prodotti per il settore edile;

con il PE riciclato: contenitori per detergenti, tappi, film per i sacchi della spazzatura, pellicole per imballaggi, casalinghi.

Per acque minerali e bevande analcoliche il riciclo del PET avviene con le modalità stabilite dal Dm 113/2010 che consente l’impiego di polietilentereftalato (Pet) riciclato nella produzione di bottiglie per uso alimentare (con un contenuto massimo del 50 % sul totale), in deroga all’articolo 13 del Dm 21 marzo 1973.

Nel caso di trattamento di diversi tipi di plastica insieme, si ottiene plastica riciclata eterogenea, impiegata ad esempio per produzione di panchine, parchi giochi, recinzioni, arredi per la città, cartellonistica stradale.

Trattamenti alternativi

La plastica non avviata al recupero può essere destinata all’incenerimento, sfruttando la possibilità di recupero energetico. Se sottoposta invece ad un apposito trattamento, può dare origine a combustibili alternativi, utilizzabili nei forni dei cementifici e per la produzione di energia termoelettrica.

Secondo una fonte del 2021, questa frazione costituisce quasi la metà della plastica raccolta, e ha una composizione variabile che comprende plastica, carta e cartone, legno, tessuti, inerti ed altri polimeri come PVC e ABS inadatti ai processi di riciclo.[2]

Una proposta di legge presentata il 18 maggio 2017 da Stefano Vignaroli ha introdotto sul panorama legislativo il termine plasmix ossia un insieme di plastiche eterogenee incluse negli imballaggi post-consumo e non recuperate come singoli polimeri utilizzabile per produrre granuli da riciclo a base poliolefinica. [3].

A livello nazionale, esistono opportuni consorzi di filiera, nati con il Decreto Ronchi, che si occupano del recupero di differenti frazioni merceologiche. Per le materie plastiche, tale entità è il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (Corepla). Sul territorio nazionale sono operativi 35 centri di selezione di rifiuti di imballaggi in plastica. Il servizio di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in plastica è stato avviato in oltre 6.500 comuni, la popolazione coinvolta sfiora il 90%.