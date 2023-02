Zjarr në një hotel në Moskë, 6 viktima, mes tyre dy fëmijë

Gjashtë persona kanë humbur jetën , si pasojë e një zjarri që shpërtheu në një hotel shumëkatësh në qendër të Moskës.

Ministria e Emergjencave në Rusi bën me dije se dy prej 6 viktimave janë fëmijë.

Gjithashtu mësohet se 9 persona të tjerë kanë mbetur të lënduar nga zjarri, ndërsa rreth 200 qytetarë janë evakuuar nga godina.

Six killed, nine injured in fire in downtown #Moscow hotel. pic.twitter.com/IN9X9Mjv1p

— rajni singh (@imrajni_singh) February 22, 2023