Zoe Cristofoli finalmente conferma: è finita con Theo Hernandez

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez non stanno più insieme. La notizia circolava da settimane sul web e sui giornali ma solo ora la web influencer ha confermato tutto dopo un periodo di frecciatine e stoccate più o meno velate. Attraverso delle storie su Instagram la tatuatrice 26enne ha chiarito di essere single. Inoltre Zoe non ha nascosto di aver attraversato un periodo davvero brutto, legato proprio alla rottura col difensore del Milan che sembra arrivata in maniera fulminea.

“Adesso non è che ogni persona con cui mi vedete insieme… sono single!”, ha dichiarato Zoe Cristofoli, che ha rimarcato di avere molti amici nel mondo del pallone ma nulla più. Un modo per tenere alla larga malelingue e appassionati di gossip, pronti a vedere sempre qualcosa di più anche in una banale amicizia. La giovane ha dunque invitato tutti a rispettare la propria privacy:

“Non scrivetemi su cose private, sapete che non rispondo. Ho scelto di tenere alcune cose private soprattutto per il periodo molto brutto che ho passato. Voglio solo essere felice e stare bene”

Zoe Cristofoli su Instagram ha poi rimarcato: “Perché tutti meritiamo di essere felici. Rispetto, amore, valori: per me il senso della vita! Sempre avanti!”. Oggi l’influencer vuole concentrarsi sui suoi impegni di lavoro, che sono sempre più numerosi, e sugli affetti più cari. Nessun commento da parte di Theo Hernandez che, almeno per il momento, ha scelto la strada del silenzio.

Restano così avvolti nel mistero i motivi della separazione tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez. La coppia è scoppiata a un anno dal primo incontro. Una relazione, quella tra Zoe e Theo, che è stata fin da subito seria, con tanto di presentazioni in famiglia. Non sono poi mancate le interviste di coppia alla stampa e pure un’incursione nel programma MTV Cribs Italia dove lo sportivo e l’ormai ex fidanzata hanno mostrato al pubblico la loro casa.

Prima di incontrare Theo Hernandez Zoe Cristofoli ha vissuto due brevi ma importanti flirt: prima con Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne oggi naufrago all’Isola dei Famosi, poi con Fabrizio Corona. Hernandez, invece, ha frequentato per qualche mese Elisa De Panicis, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Theo Hernandez avrebbe inoltre fatto delle avances a Manuela Ferrera prima di conoscere Zoe Cristofoli: a spifferarlo la soubrette a Casa Chi, nota ai più per la sua liaison con Gonzalo Higuain.