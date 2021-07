“Zoey 101”, ricordate Logan: com’è oggi e cosa fa Matthew Underwood?

Sono passati oltre quindici anni da quando “Zoey 101” è andato in onda per la prima volta: ricordate Logan, com’è oggi e cosa fa Matthew Underwood?

Era “Logan” di “Zoey 101”: com’è oggi Matthew Underwood? (fonte getty)

Zoey 101 è stata una serie televisiva amatissima che ha appassionato gli adolescenti a partire dal lontano 2005. Protagonista indiscussa era la splendida Jamie Lynn Spears, sorella della celebre e iconica Britney, che vestiva i panni proprio di “Zoey”. Ad arricchire la trama c’era l’inseparabile gruppo di amici della giovane studentessa, anche loro parte fondamentale dello show. Tra i personaggi più amati c’era sicuramente l’affascinante Logan, un giovane all’apparenza viziato e superficiale che poi rivela un grande cuore. A interpretarlo era il talentuoso e giovanissimo Matthew Underwood: sapete com’è diventato e cosa fa oggi? Andiamo subito a scoprirlo insieme e preparatevi a restare senza parole!

Ricordate Logan di “Zoey 101”: com’è oggi Matthew Underwood?

Ammettiamolo, chiunque abbia mai visto la serie ha sognato di poter studiare in un Campus come quello frequentato da Zoey e dai suoi amici! Sebbene nel corso della serie alcuni personaggi siano stati sostituiti in favore di altri, l’affascinante Logan è stato una costante e, nonostante apparisse viziato e vanitoso, il pubblico non ha potuto non affezionarsi a lui. Come dimenticare, poi, il suo amore con la brillante e originale Quinn? Pare che i due interpreti abbiano fatto coppia anche nella realtà!

Matthew Undewood ha interpretato il personaggio in modo magistrale. Agli inizi della sua carriera ha lavorato come modello per poi ottenere un piccolo ruolo nel film “Malcolm X”. Forse non tutti sanno che l’attore ha anche diretto uno dei videoclip della collega e amica Jamie Lynn Spears. Se siete curiosi di vedere com’è diventato oggi l’affascinante interprete, date un’occhiata a questo scatto. Lo ha condiviso lo stesso attore tramite il suo seguitissimo profilo Instagram: lo riconoscete?

Di certo il suo fascino è rimasto lo stesso, proprio come quel sorriso che ha conquistato il pubblico!