Zona Azul Digital: Campinas aplica em média 47 multas diárias por uso irregular do novo sistema; saiba como usar

Ao todo, 14.077 autuações já foram aplicadas desde 10 de março do ano passado, quando mudança entrou em vigor. Infração rende 5 pontos na CNH, multa de R$ 195,23 e apreensão de veículo. Campinas aplica, em média, 47 multas ao dia por uso irregular da zona azul

Desde que passou a valer em Campinas (SP), a Zona Azul Digital já acarretou em 14.077 multas por uso irregular ou falta de pagamento. O novo sistema de rotatividade de vagas está em vigor há 296 dias na metrópole, desde 10 de março do ano passado. Ou seja, foram registradas, em média, 47 multas por dia.

Quem é flagrado em vagas rotativas sem pagar, perde cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), recebe multa de R$ 195,23 e tem veículo recolhido ao Pátio Municipal.

No balanço obtido pela EPTV, afiliada da TV Globo, que considera dados de março a dezembro, os meses de julho e novembro foram os que mais registraram infrações: 2.286 e 2.040, respectivamente.

O levantamento mostra, ainda, uma queda abrupta dos números em agosto e setembro. Isso ocorreu porque, entre os dias 16 do oitavo e do nono mês, a Secretaria Municipal de Transportes realizou uma fiscalização educativa, e os motoristas irregulares foram apenas orientados, não multados.

Confira abaixo o cenário mês a mês:

Como usar?

O novo sistema resultou na extinção do talão físico do estacionamento rotativo. Agora, o pagamento é somente pelo aplicativo da Emdec, empresa responsável pela fiscalização, ou em comércios credenciados – confira abaixo o passo a passo.

Com 1,8 mil vagas, o estacionamento rotativo é cobrado em toda região central da metrópole e no Jardim Guanabara. O valor é de R$ 4.

As vagas se dividem de acordo com o horário máximo de permanência, que pode ser de uma hora, duas horas e até cinco horas. O preço é cobrado mesmo se o motorista ficar menos que o permitido.

Zona Azul Digital de Campinas

Reprodução/EPTV

Veja o passo a passo para usar o sistema

Baixar o aplicativo da Emdec disponível nas lojas virtuais da Apple e Android. O download é gratuito. No app, há o campo Zona Azul Digital.

Para fazer o cadastro, os moradores devem informar nome completo, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail. O login é feito por meio do CPF e de uma senha.

Os veículos usados também devem ser cadastrados. Serão, no máximo, cinco por usuário.

O pagamento do estacionamento será feito por meio da compra de crédito inserido no aplicativo.

O app aceita cartão de crédito e PIX. A partir de segunda-feira (14), também aceitará cartão de débito e boleto.

O motorista deve fazer a compra de créditos e atribuir ao veículo que está utilizando.

Se o tempo de parada for superior ao tempo permitido para vaga, o motorista deve renovar o estacionamento pagando novamente. Isso é feito pelo aplicativo.

E se estiver sem celular ou sem o app?

A Emdec realizou um chamamento público para que estabelecimentos interessados em comercializar os cartões digitais realizassem o credenciamento. Essa opção de pagamento pela rede autorizada serve, principalmente, aos moradores que estiverem sem o celular com o aplicativo da Emdec.

Os lojistas atuam de duas maneiras pela Zona Azul:

Na primeira, o motorista deve informar a placa e fazer o pagamento no local para ativar o estacionamento;

A outra considera que o motorista já tenha cadastro no app. Neste caso, ele pode usar o sistema do local credenciado para acessar, por meio do CPF e da senha, e ativar o crédito.

