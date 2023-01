Zoológico de Limeira recaptura macaco-prego que fugiu de recinto durante vendaval

Fêmea chamada de Johnson era procurada pelas equipes do Zoo desde a última semana. Macaco-prego que tinha fugido do Zoo de Limeira foi recapturado

Adilson Silveira

A fêmea de macaco-prego que tinha fugido do recinto no Zoológico de Limeira (SP) na última semana foi recapturada na terça-feira (24). Ela conseguiu escapar durante um vendaval que atingiu a região do Horto Florestal e que comprometeu algumas áreas do zoo.

Além da fêmea, chamada de Johnson, o macho Chico, também chegou a fugir, mas logo foi resgatado. Bióloga encarregada do Zoo, Ana Cláudia Sorg explica que os macacos estavam sendo monitorados diariamente pelas equipes e passaram por avaliação de veterinários ao retornarem ao ambiente.

“Ambos estão bem e seguirão sendo monitorados pela equipe”, afirma. Segundo ela, eles estão no Zoo de Limeira desde dezembro de 2022. Além dos macacos, um lobo-guará chegou a escapar do recinto, mas também já foi recapturado.

Árvores também atingiram recintos durante as quedas

Adilson Silveira/ Prefeitura de Limeira

O vento causou estragos, como a queda de diversas árvores em parte do horto e no Zoológico. Dois recintos do zoo também foram afetados pelo vento.

Além dos estragos nas áreas do Horto e do zoo, o Centro de Treinamento (CT) da Associação Atlética Internacional de Limeira também foi atingido. Parte do telhado foi arrancada com a força dos ventos, bem como o alambrado que contorna o CT.

Vittorio Rienzo