Zoonoses de Piracicaba registra três casos de raiva em morcegos em 2023

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Piracicaba (SP) registrou três casos de raiva em morcego em 2023. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (3), após confirmação do laboratório do CCZ-SP.

Dois dos animais foram encontrados vivos, sendo um em um apartamento na Praça José Bonifácio, Centro da cidade, e o segundo em outro apartamento na Rua Alferes José Caetano, também no Centro. Ambos os morcegos são de hábito insetívoro e da família Molossidae.

O primeiro caso de raiva tinha sido registrado no início de janeiro, em um animal da mesma espécie, encontrado no Jardim Potiguar.

A coordenação do CCZ informa que as espécies de morcegos urbanos não são agressivas, mas os indivíduos podem morder para se defenderem quando são ameaçados.

Assim, quando estão caídos no chão, podem estar doentes, já que não têm o hábito de ficarem no solo e podem contaminar, acidentalmente, tanto animais domésticos (cães e gatos), como o homem, pois estão expostos a qualquer tipo de contato.

A orientação é acionar o CCZ caso veja um morcego caído, vivo ou morto. O Centro funciona de segunda à sexta- feira, das 7h às 16h, e aos sábados, das 7h às 13h. O telefone é 3427-2400.

Vacinação

A Secretaria de Saúde informou que mantém a vacinação antirrábica para cães e gatos contactantes com morcegos em posto permanente na sede do CCZ (Rua dos Mandis, s/n°, bairro Jupiá) de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, e aos sábados das 9h às 11h, durante o ano todo.

Também reforça aos tutores de cães e gatos que se atentem à vacinação antirrábica anual dos animais, pois é a única maneira de prevenção.

