zorzi,-addio-mediaset.-retroscena:-approdo-su-nuovo-canale-(ecco-quale)

Con il Grande Fratello Vip, e la conseguente vittoria, è esplosa la popolarità di Tommaso Zorzi. L’influencer milanese, in poco tempo, ha conquistato il pubblico televisivo e si è subito misurato con nuove avventure. Immediato, infatti, è stato il suo coinvolgimento nel ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 fino alla conduzione de Il Punto Z, chiuso su Italia1 per flop (anche se si preferisce non farlo sapere). Ha partecipato come ospite fisso al Maurizio Costanzo Show e proprio il marito di Maria De Filippi l’ha coinvolto nella sua prima esperienza in Radio. Tra le altre ospitate ricordiamo Verissimo, TvTalk e vittima di uno scherzo de Le Iene. All’improvviso c’è stata la battuta d’arresto di Tommaso Zorzi. Sembra che il fenomeno si sia sgonfiato.

Nella prossima stagione televisiva doveva condurre su Italia 1 una nuova trasmissione. Il progetto si farà, ma non sarà lui il padrone di casa: l’azienda ha deciso di affidarsi all’esperienza e alla professionalità di Eleonoire Casalegno. Quale sarà il suo futuro? Per molti personaggi dello spettacolo, da Simona Ventura a Stefano Bettarini solo per citarni alcuni, è stato spremuto troppo dai Vertici di Cologno Monzese. La scelta di puntare tutto e subito su di lui non è stata la migliore.

Tommaso Zorzi ha detto addio a Mediaset. Non ci sarà nessun programma su Canale 5 o su Italia1. Chiusa una porta, però, si aprirebbe un portone. Farà il suo debutto nel gruppo di Discovery. Come anticipato da Blogo, il nuovo programma di Zorzi sarà sul crossdressing, ovvero sul travestitismo, e sul crossdresser, ovvero la persona che si veste in modo opposto e identifica l’abitudine di indossare abiti del genere sessuale opposto.

Un cambio piuttosto radicale per il ragazzo rispetto alla tv pop e generalista fatta nell’ultimo anno. Questo nuovo programma dovrebbe essere trasmesso sul Nove o su Real Time. Riuscirà a conquistarsi una buona fetta di pubblico? La nuova avventura di Tommaso Zorzi, però, sembrerebbe essere non limitata soltanto a questo. Dovrebbe essere al timone anche di altri nuovi progetti, attualmente ancora in corso di essere approvati o meno.