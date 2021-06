zorzi-e-aurora-ramazzotti-“sono-tornati”,-e-tommaso-le-presenta-stanzani

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno fatto pace ormai da qualche mese, ma oggi il ritorno è avvenuto anche sui social. Finora erano stati immortalati solo da paparazzi e occhi curiosi, loro hanno aspettato oggi per pubblicare la prima foto dopo aver fatto pace. Ciò non vuol dire che il rapporto sia ricominciato oggi, perché già dopo la fine del Grande Fratello Vip Tommaso ha ricontattato la sua amica storica Aurora. Nella Casa ha sempre detto di non voler perdere tempo una volta fuori, Aurora Ramazzotti è molto importante per lui e non voleva buttare via anni e anni di amicizia per un suo errore. Ha ammesso di aver sbagliato e che per questo hanno litigato, ma ha saputo farsi perdonare.

Aurora forse aveva già perdonato l’amico sentendolo spesso parlare di lei al GF Vip, oppure quando le ha fatto una torta in occasione del suo compleanno. Sei mesi di distanza forzata, senza neanche potersi sentire, probabilmente ha rafforzato ancor di più il legame e di sicuro non ha cancellato la loro intesa. Oggi sono riapparsi insieme nelle foto su Instagram come se nulla fosse mai accaduto. Aurora ha pubblicato la foto con Tommaso sul suo profilo scrivendo: “Siamo tornati”. Nello scatto sono uno accanto all’altra, lei sottobraccio a lui.

Tommaso ha scelto una foto diversa, una in cui bacia sulla guancia la sua amica di sempre mentre Aurora lo abbraccia. La sua didascalia? “Mi rendi felice”, questo ha scritto Zorzi. Ma questa non è l’unica novità del giorno su Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. Whoopsee infatti li ha sorpresi a pranzo insieme e non erano di certo soli! No, perché al tavolo con loro c’era anche Tommaso Stanzani, il ballerino di Amici 20 che sta frequentando Zorzi.

Lo stesso opinionista dell’Isola dei Famosi ha confermato nei giorni scorsi la frequentazione, oggi avrà deciso di presentare Tommaso Stanzani all’amica Aurora? Magari sì, o magari Aurora aveva già incontrato in altre occasioni il ballerino, che è a Milano da ieri. Nel video i quattro amici – con loro anche Giacomo – si divertono e chiacchierano insieme.