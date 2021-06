zorzi-e-oppini,-rottura-totale?-tommaso-sbotta:-“mi-scoccia-parlare-di-questa-cosa”

Tommaso e Francesco

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono allontanati?

I fan di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini chiedono un po’ di chiarezza. L’amicizia tra i due ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 è giunta al capolinea? A quanto pare sembra proprio di sì, almeno a giudicare da quello che circola sul web e sui vari social network. Infatti sono settimane che ormai che non si vedono più foto che ritraggono insieme il rampollo meneghino e il figlio di Alba Parietti.

Qualche giorno fa c’è stata una festa milanese in cui si sarebbero incontrati i due ex gieffina, che però non si sono fermati a dialogare. Almeno questa è il rumor che giunge alle orecchie dei giornalisti di Libero che hanno riportato la notizia. Persone vicine ai due hanno dichiarato: “A stento si sono salutati”. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? A dire qualcosa ci ha pensato l’influencer.

Parla il rampollo milanese

A distanza di qualche giorno è giunta la versione di Tommaso Zorzi, che in una Storia su Instagram, ha detto: “Non ho litigato con nessuno, non ho litigato con Francesco. Mi scoccia anche parlare di questa cosa”. Capitolo chiuso? I due sono amici come quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 5?

Ai sostenitori della coppia di amici più simpatici del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso signorini questo particolare non è per nulla passato inosservato. La vicenda si è riaccesa ancora una volta e aumentano i sospetti. Nel frattempo, il figlio di Alba Parietti continua a non dire nulla in tal senso. Al momento l’imprenditore piemontese preferisce la strada del silenzio.

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini dentro il GF Vip 5

E pensare che al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi prima della vittoria finale aveva ammesso di essersi innamorato di Francesco Oppini. Quest’ultimo non ha fatto un passo indietro accettando un’amicizia speciale fondata sul rispetto. Ed è per tale ragione che il figlio di Alba Parietti ha sottolineato più volte di voler continuare a frequentare il rampollo meneghino anche dopo il reality show di Canale 5.

Dopo la chiusura del programma, la madre e la fidanzata dell’imprenditore piemontese spesso hanno incontrato il vincitore del GF Vip 5. Poi nessuna traccia della loro amicizia, almeno su Instagram. Cosa è accaduto realmente tra i due? Staremo a vedere.