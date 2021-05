zorzi-e-stanzani,-conferma-(indiretta)-del-flirt-in-corso:-parla-l’opinionista

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme? Il gossip si fa rovente sui due giovani protagonisti dell’ultima stagione televisiva. I fan continuano a fare il tifo per la nascita di questa coppia, qualora non fosse già nata. Negli ultimi mesi infatti non sono stati pochi gli spettatori che sui social hanno ironizzato sul nome Tommaso considerandolo una garanzia. Da una parte infatti c’era Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, dall’altra c’era Tommaso Stanzani ad Amici. Entrambi molto amati dal pubblico a casa e i fan più affezionati adesso sperano di veder nascere l’amore tra i due Tommaso.

Ci sono stati fino a oggi diversi scoop delle riviste di cronaca rosa e loro stessi si sono mostrati insieme. Per esempio non molti giorni fa Tommaso Zorzi era a Bologna e ha visto l’altro Tommaso. I due hanno trascorso una piacevole serata insieme a due ragazze che li hanno incontrati per strada per suggerire loro un locale. I video di Stanzani che balla e si scatena davanti a tutti con Zorzi geloso che lo osserva hanno fatto il giro dei social! Insomma, tutto sembrava ormai chiaro, ma oggi è arrivata un’altra conferma. L’ennesima, seppure indiretta.

Tommaso Zorzi stamattina ha tenuto delle vere lezioni di letteratura e di lingua italiana sul suo profilo Instagram. Ha parlato di Gabriele D’Annunzio, spiegando come il poeta abbia coniato alcuni termini della lingua italiana. Per esempio il termine tramezzino, e ha raccontato che il poeta ha cambiato il genere della parola automobile: era maschile, D’Annunzio lo ha cambiato in femminile. E poi ha proseguito citando delle opere di Giuseppe Ungaretti. Ma come mai ha fatto un ripasso di letteratura? Lo ha detto lui stesso:

“Dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità”

E indovinate un po’? Sì, proprio Tommaso di Amici è in età da maturità. Evidentemente lo sta aiutando a studiare e a ripassare in vista della prova. Le sue parole sono comunque una conferma del flirt in corso tra Zorzi e Stanzani. Non bisogna però tralasciare altre ipotesi: magari Tommaso parlando di frequentazione intendeva in amicizia. Tanti indizi messi insieme fanno una prova, ma è sempre meglio attendere la conferma da parte dei diretti interessati prima di parlare di coppia.