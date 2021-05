zorzi,-piove-sul-bagnato:-salta-lo-show-su-italia-1-(la-tv-non-si-improvvisa)

Altro stop per l’influencer milanese: Mediaset avrebbe archiviato per il momento l’idea del nuovo show da lui condotto che era previsto su Italia Uno

Un arcinoto detto dice: ‘Chi va piano va lontano, chi va forte va alla morte’. Naturalmente, senza scadere nel macabro e rimanendo in ambito metaforico, il concetto potrebbe calzare a pennello come monito a Tommaso Zorzi, enfant prodige della tv italiana che però rischia di scottarsi rapidamente. Qualche tizzone ardente lo ha già sfiorato: Il Punto Z, programma in onda quotidianamente, seppur per pochi minuti, su Mediaset, ha avuto ascolti bassissimi, tanto che è stato archiviato in fretta dai vertici del Biscione.

La chiusura ha poi dato vita a un rovente botta e risposta tra Tommaso e Davide Maggio, esperto giornalista televisivo. Il primo non ha preso bene alcune esternazioni del secondo, che ha ironizzato sul flop de Il Punto Zeta. Non solo: Zorzi ha dichiarato che la fine dello show è stata presa di comune accordo con Mediaset, così che potesse avere più tempo per sviluppare un progetto ben più corposo per la tv commerciale berlusconiana. Ebbene, pare che pure tale ‘progettone’ sia stato messo in stand by.

Tv Blog, nelle scorse ore, ha raccontato un interessante retroscena: Zorzi, entro la fine del mese di maggio, avrebbe dovuto registrare la puntata pilota, la cosiddetta numero zero, del nuovo show che avrebbe dovuto andare in onda in prima serata su Italia Uno. Ciò però sembra che non avverrà, in quanto Mediaset avrebbe sospeso il progetto. Se così fosse (si attendono conferme o smentite), si tratterebbe del secondo bruciante stop nel giro di poco tempo per l’influencer milanese, che nell’ultimo periodo lo si è visto praticamente ovunque.

Zorzi e i consigli dei ‘volponi’ della tv

I vecchi volponi della tv, vedi Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli ad esempio (oppure Bettarini), hanno a più riprese consigliato a Tommaso di non farsi ingolosire dall’esposizione mediatica dopo la vittoria al GF Vip 5. “Attenzione che la televisione ti innalza in un batter d’occhio. Ma allo stesso tempo ti rimanda nel dimenticatoio in men che non si dica”. Questo il concetto espresso a Zorzi da più fronti.

Concetto che è giunto dopo che il giovane milanese ha accettato di essere opinionista all‘Isola dei Famosi, di essere ospite fisso al Costanzo Show, di condurre Il Punto Z e pure il suddetto progetto su Italia Uno, che pare che non vedrà la luce. A ciò si aggiunge la sua forte presenza quotidiana su Instagram. I social, però, hanno altre logiche e dinamiche di pubblico. E questo si sapeva ben prima del fenomeno Zorzi: chi va forte sul web non è per forza detto che vada forte sul piccolo schermo, per farla breve.

Tornando invece ai moniti spassionatamente recapitati a Tommaso, in effetti ora forse potrebbero suonare alquanto assennati alle orecchie del giovanotto. Probabilmente sta capendo assai velocemente che la tv è roba dove non tutto si trasforma in oro dopo poco tempo. Senza dubbio i numeri e le qualità per una carriera sfolgorante non mancano a Zorzi. Quel che manca è sicuramente l’esperienza, anche quella di dire qualche “no” alle chiamate. Meglio un “no” oggi e due “sì” domani, quando si è del tutto preparati e con la gavetta alle spalle.