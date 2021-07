zorzi,-tragedia-sfiorata-a-milano:-“venti-secondi-dopo-e-sarei-morto”

Paura per Tommaso Zorzi, che ha rischiato seriamente di morire. È stato lo stesso influencer, conduttore in carriera, a raccontare l’accaduto sui social network, dove è molto seguito. Il 26enne ha confidato ai suoi follower che mentre stava passeggiando tranquillamente per Milano, città dove vive da tempo, stava per essere colpito da un vaso.

“Ragazzi ho girato l’angolo stavo camminando e ho visto questo vaso cadere. C’è… passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto. Tiè non toccava a me!”, ha spiegato Tommaso Zorzi su Instagram. Ma le disavventure non sono finite qui…

In aeroporto, prima di imbarcarsi su un volo per la Sicilia, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stato fermato a causa della sua valigia. Tommaso Zorzi è stato costretto a pagare un sovrapprezzo perché il peso del suo bagaglio superava quello ammesso dalla compagnia aerea.

Due episodi spiacevoli che non hanno però fermato Tommaso Zorzi, pronto a godersi le sue vacanze al caldo insieme al nuovo fidanzato, il ballerino di Amici Tommaso Stanzani. I due fanno coppia fissa da qualche settimana e sono più che mai complici e innamorati.

La love story tra Zorzi e Stanzani

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono conosciuti grazie a Maria De Filippi. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha visto il ballerino ad Amici, durante una puntata del Serale. Zorzi è stato subito conquistato da Stanzani e ha chiesto aiuto alla moglie di Maurizio Costanzo per organizzare un incontro.

Zorzi ha così incontrato la conduttrice Mediaset per qualche chiacchiera post Grande Fratello Vip e Maria De Filippi ha portato il vincitore del reality a vedere la nuova scenografia di Amici, che in quel momento era in fase di preparazione.

In quel momento Tommaso Stanzani stava facendo le prove con gli altri ragazzi del talent show e Zorzi ha fatto il possibile per avvicinarlo. Un interesse reciproco, che ha dato il via ad una bella storia d’amore che dura ancora oggi. L’ex concorrente di Alfonso Signorini non ha esitato a seguire il nuovo fidanzato in Puglia.

Subito dopo la fine di Amici, infatti, Tommaso Stanzani è entrato nel corpo di ballo di Battiti Live, kermesse musicale che conduce Elisabetta Gregoraci, amica tra l’altro di Zorzi. Quest’ultimo ha seguito il compagno dietro le quinte dello show per poi ritagliarsi qualche giorno di relax e mare nei momenti di pausa del programma.