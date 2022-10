Zucca in agrodolce, Il contorno siciliano facilissimo da preparare e troppo buono. Dopo averla assaggiata la farete sempre così

Zucca in agrodolce, il contorno più buono che ci sia. E’ autunno ed è iniziata la corsa alle zucche, l’ingrediente perfetto per ogni cena con gli amici. Belle come decorazione ma anche ottime da mangiare. Soprattutto, possono essere cucinate in una infinita varietà di modi.

Oggi vedremo la ricetta della zucca in agrodolce, classica della tradizione siciliana. Se immaginiamo questa verdura sempre in versione salata, dobbiamo sapere che questa variante è perfetta per stupire i vostri ospiti, che prontamente vi chiederanno come prepararla a loro volta. Può accompagnare i secondi di carne, ma anche formaggi uova e salumi.

Zucca in agrodolce, Ingredienti

olio

aceto bianco

zucchero

menta fresca

aglio

Preparazione

I tipi di zucca più consigliati per preparare questa particolare ricetta sono quelli più compatti e meno acquosi: la delica, la mantovana, la butternut o la violina sono tra le migliori. Ma vediamo adesso come realizzare il nostro speciale contorno. Per prima cosa bisogna pensare all’ingrediente principale: la zucca. Pulitela e tagliatela in fettine sottili. Quindi, friggetela in abbondante olio caldo. Intanto, potete passare alla preparazione della marinatura. In una ciotola dovete mettere: olio, aceto bianco, zucchero, menta fresca e aglio. Mischiate tutto e tenete da parte.

Una volta che avete terminato di friggere la zucca, immergetela nella marinatura. Questo è un piatto che è preferibile preparare il giorno prima, per dare il tempo all’ingrediente principale di assorbire bene la marinatura e prenderne il sapore. E’ anche più comodo, per una cena con degli ospiti, poter cominciare a cucinare il giorno prima, in modo di non dover ridurre tutto all’ultimo momento. Se non è possibile anticiparvi, ricordate che più tempo lasciate la zucca nella marinatura più questa sarà saporita. Il minimo di tempo è di un’ora, ma è preferibile tenerla a riposo almeno tre ore.

