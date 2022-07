Zucchine alla caprese pronte in un attimo, Basta mettere tutto in forno con un tocco finale che sarà una esplosione di gusto scritto su Più Ricette da Redazione.

Zucchine alla caprese: un piatto facile, veloce, estivo e soprattutto buonissimo. Una ricetta a base di zucchine con l’aggiunta dei classici ingredienti per la caprese, ovvero pomodori e mozzarello ma con un tocco finale che saprà deliziare davvero ogni palato. Da provare come cena estiva o come contorni estivi, davvero non ve ne pentirete. Ma vediamo quindi come si prepara e qual è l’ingredienti “misterioso”.

Zucchine alla caprese: Ingredienti per 4 persone

quattro zucchine

quattro pomodori

tre mozzarelle

2 cucchiai di pesto

pan grattato q.b

q.b.sale

q.b.olio extra vergine di oliva

100 g parmigiano reggiano

origano q.b.

qualche fogliolina di basilico per guarnire

Preparazione

Iniziamo col mettere sul fuoco abbondante acqua. Quindi laviamo bene le zucchine eliminando il torsolo e le due estremità. Buttare le zucchine nell’acqua bollente e aspettare giusto 5 minuti da quando l’acqua inizia a bollire. A questo punto scolare le zucchine e lasciare a raffreddare. Quandi si ha la possibilità di maneggiarle quindi, si devono tagliare a metà per estrarne tutta la polpa lasciando ben compatta la buccia.

Mettiamo la polpa in una ciotola e aggiungiamo il parmigiano, quindi amalgamiamo tutto con una forchetta o con le mani fino a creare una purea cremosa. Quindi laviamo i pomodori e tagliamoli a cubetti, lasciando giusto qualche fetta per la guarnizione finale. Stessa cosa anche per la mozzarella, sempre da tagliare a dadolata. A questo punto uniamo tutto, purea di zucchine, pomodori, mozzarella e i cucchiai di pesto di basilico e sale a piacere.

Ora prendiamo una teglia da forno e foderiamola con carta forno unta con olio di oliva. Adagiamo sopra la carta forno le scorze di zucchine e rimpiamole con il composto prima ottenuto. Guarniamo con qualche fettina di pomodoro, le spolveriamo con il parmigiano rimasto, un pizzico di origano e un giro d’olio e una bella spolverata di pan grattato. Inforniamo per circa venti minuti a 180 gradi, fino a che non saranno ben dorate in superficie. Serviamo ben calde, saranno una meraviglia. Per altre ricette a base di zucchine clicca qua

