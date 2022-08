Zucchine alla moresca, altro che scapece: Si sciolgono in bocca. Facilissime e veloci con pinoli e uvetta. Si fa tutto in padella

Zucchine alla moresca sono un contorno delizioso di origine spagnola molto diffuso nel sud della penisola iberica. Si preparano principalmente in Estate quando le zucchine hanno un sapore molto più dolce e gustoso, ma è comunque un piatto che si può consumare tutto l’anno. Le zucchine alla moresca inoltre si possono preparare con largo anticipo in quanto sono più buone fredde quando le zucchine si saranno insaporite per bene col sughetto che andremo a preparare. Vediamo quindi come si cucinano.

Zucchine alla moresca, Ingredienti

4 zucchine

uno spicchio d’aglio

1 cucchiaio di uvetta sultanina

1 cucchiaio di pinoli

1 limone

qualche fogliolina di menta

q.b Olio extravergine di Oliva

q.b Sale

Preparazione

Iniziamo la preparazione delle zucchine alla moresca prendendo l’ingrediente principale ovvero le zucchine, lavandole e togliendo le due estremità. Quindi tagliamole a rondelle, facendo un taglio in diagonale ( come si taglia il salame per interderci) in modo che abbiano maggiore spessore. Quindi prendiamo una padella capiente e versiamo dentro abbondante olio extra vergine di oliva insieme a uno spicchio d’aglio, sbucciato e schiacciato leggermente.

Lasciate l’aglio a rosolare per cinque minuti fino a che non diventa bella dorato, poi toglietelo. Fatto ciò aggiungete nelle pentola le zucchine tagliate a fette e fatele rosolare a fiamma media girandole di tanto in tanto affinchè diventino dorate da entrambi i lati. Quindi aggiustate di sale. Quando vedrete che le zucchine saranno perfettamente cotte toglietele dal fuoco con una schiumarola e mettetele in un recipiente lasciando anche l’olio di cottura.

Una volta pronte tutte le zucchine, aggiungete nel recipiente anche l’uva sultatina che avremo messo a spugnare nell’acqua per tutta la preparazione, alcune foglie di menta fresca spezzettate e infine i pinoli. Infine spremete un limone bello grande, mescolate e aggiustate ancora di sale. Mettete il recipiente in frigo a macerare per circa quattro ore, sopo di che toglietele e lasciatele riposare ancora per una decina di minuti a temperatura ambiente prima di servirle. Le nostre zucchine alla moresca sono pronte. Buon appetito. Leggi altre golose RICETTE CON LE ZUCCHINE

