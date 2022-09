Zucchine alla sanremese, il ripieno più facile e goloso che c’è. Altro che Gateau, questo mix di patate e zucchine conquisterà tutti

Le Zucchine alla Sanremese sono una ricetta ligure molto golosa e di facile preparazione. Un piatto di verdure che piace davvero a tutti, grandi e piccini. Sono ottime nel periodo estivo quando le zucchine raggiungono la piena maturazione ma andranno bene anche tutto l’anno come goloso antipasto e contorno, ma anche come piatto unico per una cena leggera. Vediamo quindi come prepararle e Leggi anche altre RICETTE CON LE ZUCCHINE

Zucchine alla sanremese, Ingredienti per 4 persone

400 gr di zucchine ( andranno bene quelle medie, l’importante è che siano tutte uguali)

fiori di zucca ( almeno 6)

100 gr di grana padano

500 gr di patate

2 uova grandi

spicchio di aglio

maggiorana

origano

sale e pepe

olio Evo

Zucchine alla sanremese, Preparazione

Iniziamo a preparare le nostre zucchine alla sanremese partendo dalla cottura delle patate dato che ci vorrà più tempo. Laviamo e cuociamo le patate con tutta la buccia: riempiamo una pentola di acqua salata e cuociamo per una ventina di minuti anche se dipende tutto dalla pezzatura ( usate lo stuzzicadenti per capire se sono morbide o meno). Mentre cuociono lavate le zucchine e fatele cuocere ( intere) nell’acqua bollente per non più di 3 minuti.

Toglietele dall’acqua calda e passatele subito sotto l’acqua fredda. Fatele freddare, spuntatele e dividetele a metà nel senso della lunghezza: da ogni parte estraete la polpa e taglitela a pezzetti ( parliamo sempre della polpa. Devono venire delle barchette) quindi fate attenzione a non rompere la buccia.

Puliamo ora i fiori di zucca ed eliminiamo il pistillo eliminando anche il gambo. Togliamo ora le patate dal fuoco facciamole raffreddare e poi sbucciamole: passiamole con il passapatate. Ora tritiamo l’aglio e la maggiorana e poi uniamole alle patate. Inseriamo nella ciotola dove abbiamo messo le patate anche le uova, il formaggio grattugiato, una parte di polpa di zucchine, un pizzicotto di origano, sale e pepe. Ora mescoliamo bene. Otteniamo un composto e poi farciamo sia i fiori di zucca che le nostre barchette di zucchine

Prendiamo una pirofila e spennelliamo con dell’olio. Aggiustiamo le nostre zucchine e poi mettiamo nella stessa pirofila del brodo vegetale o dell’acqua. Mettiamo poi il formaggio grattugiato e un filo d’olio. Inforniamo a 180 gradi per 20 minuti finché le zucchine e i fiori ripieni avranno assunto un leggero colore dorato.

