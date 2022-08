Zucchine alla scapece non fritte, il segreto per farle in padella in 5 minuti: cosa si mette al posto dell’olio. Più buone delle classiche

Le zucchine alla scapece sono un piatto della tradizione napoletana che fungono da contorno saporito per qualsiasi pietanza. Nelle versione originale le zucchine sono rigorosamente fritte e poi condite con le classiche foglie di mentuccia. In questa versione invece eviteremo la frittura senza perdere il gusto anzi vi assicuro che saranno altrettante buone se non di più. Il segreto è nell’usare l’aceto di mele, vediamo come.

Zucchine alla scapece senza frittura, Ingredienti

500g di zucchine

aceto di mele q.b.

menta q.b.

20 g di olio (circa 4 cucchiaini da caffè)

sale q.b.

Zucchine alla scapece, Preparazione

Iniziamo a preparare le nostre zucchine alla scapece non fritte, lavando e asciugando bene le nostre zucchine. Quindi togliete le due estremità e tagliatele a fettine molto sottili. Sarebbe preferibile usare una mandolina sia per avere delle fette sottilissime sia perchè così non avremo dimensioni diverse e faciliteremo la cottura. Se non avete a disposizione una mandolina andrà bene un coltello molto affilato cercando di non diversificare troppo i tagli. Quindi mettete le zucchine tagliate a rondelle ad asciugare all’aria per circa un paio d’ore.

Passate le due ore, prendete una padella, importante è che sia antiaderente, e fate rosolare le zucchine a fuoco vico senza aggiungere alcun condimento. Lasciatele cuocere finchè non vedrete formarsi una crosticina intorno alle fette di zucchine, quindi coprite con un coperchio e fatele dorare terminando così la cottura.

Una volta cotte le zucchine aggiungete quattro cucchiaini di olio extravergine di oliva e l’aceto di mele e fate sfumare il tutto continuando a mescolare le zucchine. Aggiustate di sale e spostatele in una pirofila da servizio. Quando le zucchine si saranno raffreddate aromatizzatele con le foglie di menta spezzettate. Le nostre zucchine alla scapece non fritte e in versione light sono pronte. Buon appetito. Leggi altre RICETTE GOLOSE CON LE ZUCCHINE

