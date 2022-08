zucchine-cannazzate,-la-ricetta-agrodolce-siciliana-per-un-contorno-super-goloso-e-facile.-pronto-in-10-minuti

Le zucchine cannazzate sono una ricetta siciliana molto simile alle zucchine in agrodolce con qualche variazione che rende questo contorno ancora più buono e semplice da preparare. Sono ottime sia come contorno a piatti di pesce o carne, sia come condimento per la pasta o per un originale cous cous. Il sapore agrodolce della cipolla insieme a quello più aspro delle zucchine faranno un connubio davvero goloso da provare assolutamente. Scopri anche altre golose RICETTE CON LE ZUCCHINE

Zucchine Cannazzate, Ingredienti per 2 porzioni

4 zucchine medie ( meglio se con buccia verde chiaro)

6-7 pomodorini

¼ di cipolla

Qualche foglia di basilico

Qualche fogliolina di menta

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaio di aceto di vino bianco

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Un pizzico di sale

Zucchine Cannazzate, Preparazione

Iniziamo a preparare le nostre Zucchine Cannazzate, prendendo una bella pentola capiente anti aderente e versando dentro un cucchiaio di olio e un filo di acqua e infine la cipolla tagliata a fettine sottili. Stufiamo quindi la cipolla a fiamma media per circa 3 minuti. Nel frattempo laviamo le zucchine, asciughiamole bene e tagliamo le due estremità. Quindi tagliamole a tocchetti o a rondelle cercando i mantenere le stesse dimensioni per una cottura più omogenea.

Laviamo e tagliamo a metà anche i pomodorini. Quindi versiamo nella padella con la cipolla sia le zucchine che i pomodorini e facciamo saltare il tutto a fiamma vivace per un paio di minuti. Quindi abbassiamo la fiamma e copriamo con un coperchio e lasciamo in cottura per altri dieci minuti circa fino a che le zucchine saranno belle morbide. Una volta passati i dieci minuti, togliamo il coperchio e facciamo evaporare il liquido di cottura lasciando sul fuoco altre due, tre minuti circa

Intanti in un bicchiere mescolate l’aceto con lo zucchero fino a creare una emulsione unica. Quindi versate questa emulsione nella padella insieme alle foglie di basilico e menta spezzettate. Continuate quindi la cottura per un paio di minuti ancora ( non dovrete più sentire l’odore dell’aceto). Togliete quindi dal fuoco e lasciate intiepidire in modo che tutti i sapori si uniscano per bene. Le nostre zucchine Cannazzate sono pronte per essere servite come contorno o usate come condimento a un bel piatto di pasta. Buon appetito

Zucchine Cannazzate, la ricetta agrodolce siciliana per un contorno super goloso e facile. Pronto in 10 minuti scritto su Più Ricette da Redazione.