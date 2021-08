Zucchine in pastella. Ricetta facile e veloce di Benedetta.

Vediamo insieme una mia versione facile e velocissima delle zucchine in pastella: le Zucchine frittellate!

Questa è una ricetta davvero sfiziosa e che si prepara in 10 minuti con pochissimi ingredienti che abbiamo sempre in cucina: zucchine, uova, farina e sale. Non dovremo far altro che tagliare a fettine le zucchine (non troppo sottili, mi raccomando: lo spessore ideale è di circa mezzo centimetro) e preparare la pastella per poi friggerle nell’olio bello caldo.

La pastella che faremo è semplicissima: solo uova, farina e un pizzico di sale. La farina andrà aggiunta un po’ alla volta mentre sbattiamo le uova, fino a che avremo un composto denso, senza grumi e un po’ appiccicoso, che abbraccerà bene le fettine di zucchina e durante la frittura diventerà croccante e dorato.

Questa pastella risulta bella corposa, ma volendo possiamo prepararne una più ariosa e leggera, diminuendo la quantità di farina, oppure scegliere di fare una pastella leggerissima usando solo acqua frizzante fredda, farina e sale. Insomma, a ognuno la sua pastella! Io ho condito le fette di zucchina solo con un pizzico di sale, ma possiamo anche aggiungere un pizzico di pepe e perché no, usare qualche spezia per insaporire la pastella.

Le Zucchine frittellate sono un ottimo antipasto ma possiamo servirle anche come contorno gustoso per secondi piatti di carne o di pesce. L’importante è gustarle belle calde appena fatte, in modo che siano croccanti e fragranti! Che ne dite di preparare insieme queste zucchine in pastella facili e veloci? Forza, andiamo in cucina e mettiamoci all’opera!

