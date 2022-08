Zucchine indorate e fritte, Una tira l’altra. La nonna napoletana svela la ricetta tradizionale del contorno pronto in 5 minuti più buono che c’è

Le zucchine indorate e fritte o “ndurat e fritt” sono un classico contorno goloso e facilissimo della tradizione napoletana. Richiamano per la preparazione le alici indurat e fritte, che si preparano in maniera molto simile. Queste zucchine possono essere mangiate come contorno a qualsiasi piatto ma anche come goloso antipasto. Non solo possono essere la base per simpatici involtini di zucchine, rotolini di zucchine ripiene, ma anche per la classica parmigiana di zucchine. Insomma sono una base ottima per tantissime RICETTE A BASE DI ZUCCHINE. Vediamo quindi come si preparano

Zucchine indorate e fritte, Ingredienti

3 zucchine (medie )

2 uova

q.b.sale

q.b pepe

2 cucchiai di formaggio grattugiato (Grana Padano DOP)

q.b.olio di arachide

q.b.farina 00

Preparazione

Iniziamo a preparare le nostre zucchine indorate e fritte lavando le zucchine, e tagliando le estremità. Quindi tagliarle nel senso della lunghezza senza farle eccessivamente sottili. Prendere tutti gli strati di zucchine e metterli in uno scolpasta e cospargere con il sale. Lasciare a riposare con un peso sopra per almeno un’ora affinchè venga eliminata tutta l’acqua in eccesso e anche il retrogusto amarognolo. Se non si ha tempo, in estate questo passaggio può essere eliminato in quanto le zucchine sono già molto dolci, basterà strizzarle leggermente senza però romperle.

Fatto ciò, prepariamo la panatura. In un recipiente sbattiamo le uova insieme al formaggio grattugiato, sale e pepe e mescoliamo tutto con una forchetta. In un piatto versiamo une porzione generosa di farina. Prendere quindi le fette di zucchine sciacquate e strizzate leggermente, e passarle prima nella farina e poi nell’uovo, avendo cura che siano tutte completamente bagnate. Nel frattempo mettiamo sul fuoco una capiente pentola con abbondante olio di arachidi

Quando l’olio sarà sufficientemente caldo, friggere le zucchine impanate fino a che diventeranno belle dorate e croccanti. Le nostre zucchine indorate e fritte sono pronte per essere gustate sia belle calde che tiepide. Se ve ne avanzano ( anche se sarà difficile) potete creare facilmente degli involtini, riempendole con mozzarella e prosciutto cotto e poi passandoli in forno fino a che la mozzarella sarà sciolta. Questi involtini possono essere portati a tavoli anche come piatto unico per una cena veloce e golosa.

