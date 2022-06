Zucchine ripiene di Benedetta, morbidissime e profumate. Cena leggerissima e saporita.Le zucchine ripiene sono perfette da gratinare al forno. Io di solito preparo una farcia con il prosciutto cotto. Questa volta, invece, ho optato per un’alternativa vegetariana altrettanto golosa. Che fame!

Ingredienti per 6-8 persone delle zucchine ripiene di Benedetta

100 g di ricotta

50 g di parmigiano

6 zucchine tonde

1 uovo

1/2 cipolla

Pangrattato

Noce moscata

Sale

Pepe

Procedimento

Prendete le zucchine, quelle tonde, si trovano facilmente e senza problemi sia al supermercato sia in qualsiasi negozio di ortofrutta. Lessatele in acqua bollette e salata per 10 minuti. Una volta cotte scolatele e fatele intiepidire. Portatele a temperatura “umana” così da poterle lavorare con facilità. Tagliatele prima in due parti e poi di ogni parte scavate l’interno per prenderne la polpa.

Affettate ora una cipolla e fatela rosolare in padella con un filo di olio e la polpa di zucchine. Cuocete il composto deve cuocere fino a che risulti morbidissimo. A questo punto schiacciate con una forchetta il nostro ripieno ( non con un minipimer o un frullatore dato che non serve un composto liquido o cremoso, ma consistente). Trasferitelo in una bowl e aggiungete la ricotta, poi il parmigiano, il sale, il pepe e la noce moscata.

Aggiungete ora il sale ( poco, quando basta e piace a voi) e cominciate a riempire le mezze sfere di zucchine con una forchetta. Mettetele su una placca con della carta forno e poi spolverizzate il pangrattato. Passate un filo d’olio e cuocete in forno a 180 gradi per 25/30 minuti. Diciamo che dal 25esimo minuto potrete controllare di tanto in tanto per capire se la cottura vi soddisfa ( ma anche se il vostro forno fa bene il suo dovere).

