zucchine-tonde-ripiene-con-carni-miste,-morbide-e-gustose-per-un-pranzo-all’aperto

Un classico intramontabile del pranzo della domenica le zucchine ripiene!

Una ricetta che si presta a molte varianti per la farcitura, che potete preparare con verdure, tonno, riso, ricotta, ecc.

Le zucchine tonde ripiene di carne sono un secondo piatto ricco e molto gustoso, perfetto per un pranzo in famiglia o all’aperto;

buone e saporite, sono un classico della cucina casalinga, un piatto che piace a tutti;

la ricchezza di ingredienti permetterà di ottenere un piatto unico e completo, ottimo anche da gustare a temperatura ambiente.

Come ci insegna l’economia contadina, delle zucchine non si butta via nulla: la zucchina viene svuotata dalla polpa per formare un contenitore, che custodisce una saporita farcitura preparata con la polpa tolta alla zucchina e la carne mista;

infine la calotta viene messa per richiudere le zucchine ripiene, in modo da ricostruire la forma originale della zucchina.

Ecco come prepararle.

Zucchine tonde ripiene con carni miste

Ingredienti per 4 porzioni

4 zucchine tonde

100 g di carne macinata di maiale o manzo

una salsiccia di maiale

50 g di prosciutto cotto tritato

un uovo

30 g di Parmigiano Reggiano, grattugiato

aglio e scalogno

sale e pepe

olio extravergine d’oliva

Preparazione

Lavate le zucchine sotto acqua corrente, asciugatele e tagliate la calotta tenendola da parte;

con un cucchiaino o uno scavino, estraete la polpa poco per volta e tenetela da parte, ripulite bene l’interno della zucchina lasciando circa un cm di spessore.

Scottate le zucchine svuotate e le calotte in acqua bollente leggermente salata, per 3/4 minuti.

In una padella insaporite la polpa di zucchine tritata grossolanamente rosolandola con olio, aglio e scalogno, per pochi minuti;

unite la carne macinata, la salsiccia sbriciolata ed il prosciutto cotto, rosolate tutto per qualche minuto e lasciate intiepidire;

aggiungete il parmigiano, l’uovo leggermente sbattuto, sale e pepe, ed amalgamate il composto fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Riempite le zucchine, disponetele insieme alle calotte, in una teglia unta e con un poco di acqua; cuocete il tutto in forno già caldo a 180° per circa 30 minuti, fino a che si formerà una crosticina dorata e croccante.

Sfornate e servite le zucchine tonde ripiene, riposizionando la calotta sopra al ripieno.

ricette dal blog Caos&Cucina

