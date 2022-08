Zucchine trifolate, altro che scapece. Il contorno non fritto più buono che c’è. Semplice e veloce come da tradizione

Le zucchine trifolate sono un contorno super goloso ed estivo, Ottime per accompagnare sia carne sia pesce non sono fritte come la classiche zucchine alla scapace, ma il loro sapore non ha nulla da invidiare a qualsiasi fritto. Le zucchine trifolate sono anche molto veloci e semplici da preparare e ancora più buone se si utilizzano erbe aromatiche. Solo ottime anche se si preparano insieme alla cipolla, sarà un contorno ancora più goloso.

Zucchine trifolate, Ingredienti

Zucchine 500 gr

Olio Extravergine D’oliva 4 cucchiai

Prezzemolo 1 mazzetto

Aglio 1 spicchio

Sale q.b

Preparazione:

Iniziamo la preparazione delle zucchine trifolate, lavando le verdure e tagliando le due estremità. Quindi tagliate le zucchine a rondelle che però non dovranno essere molto sottili, meglio se usate una mandolina così avranno all’incirca lo stesso spessore. Intanto prendete una bella pentola capiente e scaldate l’olio di oliva insieme allo spicchio d’aglio. Quando sarà ben dorato aggiungete le zucchine tagliate a rondelle. Lasciate cuocere per 3 minuti circa, a fiamma moderata, mescolando frequentemente con un cucchiaio di legno.

A questo punto se non lo amate potete togliere l’aglio, quindi regolate di sale e coprite la pentola con un coperchio. Fatto ciò aggiungete una tazzina di acqua ( o brodo), abbassate la fiamma e lasciate cuocere per altri 10 minuti. In ultimo tritate finemente il prezzemolo e unitelo alle zucchine giusto due minuti prima di fine cottura, Scoprite e mescolate bene. Le nostre zucchine trifolate sono pronte per essere gustate.

Alcuni consigli: potete sostituire il prezzemolo con altre erbe aromatiche a vostro piacimento come la menta fresca che si sposa benissimo con le zucchine. Inoltre un abbinamento davvero eccezionale è l’aggiunta delle cipolle al piatto. Queste devono seguire lo stesso procedimento per le zucchine e vanno aggiunte proprio insieme alla rondelle. La cipolla deve essere tagliata molto sottile. Una bontà! Leggete altre golose RICETTE CON. LE ZUCCHINE

